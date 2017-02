Sénégal: Intégration des produits - Enrôlement en vue de tous les PPS de l'axe nord

Plus de 118 produits vont, à terme, constituer la 2ème phase afin de pouvoir rendre disponible les médicaments et produits dans les PPS les plus reculés du pays et dans assurer une disponibilité permanente.

Elle poursuit : "aujourd'hui les opérateurs comprennent mieux parce qu'ils savent qu'ils sont assujettis à l'atteinte des indicateurs qui leur sont fixés et ils ont compris qu'ils doivent veiller à la complétude des données sur le logiciel et la saisie sur site afin de mettre à jour les logiciels".

Docteur Marième Diène Ndoye a souligné qu'au début de l'intégration c'était un peu difficile, parce que les opérateurs privés avec qui l'approche IMP travaille, ne connaissaient pas les produits et il fallait les accompagner sur le terrain pour progressivement adopter la meilleure stratégie et se familiariser avec les produits.

Une équipe du projet Informed Push Model (IPM) est dans la région de Louga pour documenter les bonnes pratiques de l'approche et la mise en œuvre du programme Yeksi naa qui est un nouveau schéma de distribution de médicaments et produits essentiels.

Louga — L'intégration des produits et médicaments dans tous les Points de prestation de services (PPS) sera bientôt effective sur l'axe nord (Louga, Saint Louis et Matam) a soutenu, dimanche à Louga, la responsable du programme Informed Push Model/Yeksi naa à Louga, docteur Marième Diène Ndoye.

