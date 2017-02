Les Phosphatiers qui n'ont plus gagné les Tétouanais au complexe OCP, depuis cinq ans, les écrasent par quatre réalisations à une, dans le match qui les a opposés vendredi, pour le compte de la 17ème journée du Botola Pro Maroc Telecom. Lors de la 16ème journée, les deux formations restent sur une défaite, l'OCK a perdu contre le WAC par quatre buts à un; quant au MAT, ils'est incliné face au KACM par deux buts à un.

Dès le coup d'envoi, bien qu'amoindris par l'absence de leurstitulaires (Oggadi, Tighazoui, Jamaoui, Abboubi, Mouatani... ), les Khouribguis passent vite à l'attaque et portent le danger au camp des Tétouanais.En effet, à la 12', Boukhriss rate sa prise de tête qui passe légèrement à côté des buts de Youssefi. Trois minutes après, un tir bien appuyé de Kaali (15') est paré difficilement parle keeper.

Les visiteurs bien regroupés autour du portier ne font que renvoyer les balles en catastrophe. El Magri auteur d'un excellent match, dont la frappe déviée in extremis par le keeper, avertit Lobera que le danger n'est pas loin (23'). A la 25', le même joueur El Magri sert Askri qui trompe la vigilance de la dé- fense et inscrit le premier but. Toujours, El Magri se trouve comme par enchantement devant le gardien, mais loupe un but tout fait (30').

Les Nordistes ne ripostent qu'à la 34' par un heading de Jabroune concédé en corner par le portier Askri qui faitsa première apparition avec le onze khouribgui. Suite à une attaque éclair, El Magri, véritable poison pour la dé- fense du MAT,tire un boulet de canon éloigné en corner brillamment par Youssefi (39'). Une minute après, consécutif à un corner bien botté, Danger profite d'un flottement de la défense double la mise pour les siens.

A deux minutes de la mi-temps,sur une passe judicieuse d'El Magri, Kalai inscrit le troisième but. En deuxième half, les Phosphatiers, moral au beau fixe, se passent la balle comme à l'entraînement et font courirlesreprésentants de laColombe Blanche dans tous les sens. Le Coach Sergio Lobera qui ne s'attendait pas à une telle humiliation procède par des changements dansle but de réduire le score.

La 65' voit la frappe d'OuladEl Haj passer au-dessus des bois d'Askri. Encouragés et applaudis par les supporters, les hommes d'Ait Djoudi dominentles visiteurs de la tête aux pieds. El Magri déstabilise leur défense à maintes reprises. Ainsi, ce dernier par un effort individuel prend de vitesse la défense et envoie le pauvre Youssefi chercher le cuir des fonds des filets pour la quatrième fois (72').

Sachant que lestrois pointssont dansla poche, Ait Djoudi lance dansle jeu desréservistes. Les Khouribguis qui font cavalier seuls, auraient pu ajouter d'autres buts si certains joueurs n'avaient pas fait preuve d'individualisme et ont passé la balle à leurs coéquipiersmieux placés qu'eux. Savourant leur victoire, les amis d'El Magri,ne font pas attention à Ouald El Haj qui bat Askri et réduit l'écart pour les matadors (86').

Par cette victoire, l'OCK empoche les trois précieux points dans l'attente demeilleursjours; par contre le MATen concédantsa deuxième dé- faite retourne à Tétouan bredouille.

Le DHJ un sacré leader

Le DHJ a réalisé une bonne opération en s'imposant sur la pelouse du HUSA sur le score de 1 à 0, samedi au Grand stade d'Agadir en match comptant pour la 17e journée de Botola Maroc Telecom D1 de football. Saad Lagrou a été l'auteur du seul but du DHJ à la 80e minute.

Au classement, le DHJ occupe seul la première place (36 pts) à trois longueurs du Wydad de Casablanca qui devait jouer dimanche à Khénifra face au Chabab Atlas local. Le club d'Agadir reste 8e (20 pts) ex-aequo avec le CAK et l'OCK. Par ailleurs, l'OCS et l'AS FAR se sont quittés sur un score nul (1- 1), samedi au Stade El Massira à Safi.

Les locaux ont ouvert le score à la 11ème minute du jeu par le biais de l'Ivoirien Mathias Kassi, avant que les visiteurs ne parviennent à égaliser grâce à une réalisation signée Mohcine El Achir (36è). Après ce nul, l'AS FAR rejoint le Moghreb Tétouan à la 6è place avec 22 points, alors que l'OCS stagne à la 11ème place avec 19 points.