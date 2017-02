Sénégal: Numérique - Vers l'instauration d'un prix d'excellence pour inciter les journalistes à la spécialisation

"Je souhaite qu'un Prix 'Journaliste Télécoms' porte son nom pour honorer son travail et son dévouement inlassable auprès de la corporation et du secteur de l'économie numérique" avait dit M. Camara a l'ouverture du séminaire.

"Ce prix va distinguer les meilleurs journalistes ayant fait des productions dans le domaine des TIC et de l'économie numérique (... ) car nous voulons inciter davantage les journalistes à se spécialiser et à produire davantage dans le domaine", a-t-il dit dimanche dans un entretien accordé à l'APS.

Dakar — Le Réseau des journalistes spécialisés en Technologie de information et de la communication (REJOTIC) veut initier un prix pour distinguer les meilleurs journalistes TIC et inciter les membres de la profession à se spécialiser dans le domaine du numérique, a soutenu son président Ismaila Camara.

