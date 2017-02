Sénégal: Stratégie numérique - Les principales contributions attendues du secteur privé

Modou Mamoune Ngom a rappelé que cette Stratégie sera basée sur "trois pré-requis fondamentaux que sont le cadre juridique et institutionnel, le développement des compétences et la confiance numérique en rapport à la problématique de la cybersécurité".

"Avec un budget estimatif d'un peu plus de 1361 milliards, 73% seront assurés par le secteur privé 17% par le public et 10% seront financés à travers un partenariat public-privé" a-t-il expliqué.

Le directeur des Télécommunications du ministère des télécommunications et des postes s'entretenait avec l'APS en marge du 3éme séminaire d'échange organisé à Saly-Portudal (Mbour) par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes en partenariat avec le Réseau des journalistes spécialisés en TIC (REJOTIC).

"L'Etat met en place l'écosystème qui est destiné au secteur privé et aux populations et c'est le secteur privé qui doit assurer les investissements, la création d'emploi et l'Etat les accompagne. Donc le secteur privé a tout intérêt à investir (... ) et c'est assez logique par rapport au budget prévu" a souligné Modou Mamoune Ngom.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.