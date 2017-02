Maroc: Abdelouahed Radi raconte le Maroc qu 'il a vécu

"Le Maroc que j'ai vécu", autobiographie du doyen des parlementaires, a été présenté, samedi, en marge de la 23ème édition du Salon de l'édition et du livre de Casablanca

Abdelouahed Radi, doyen des parlementaires et ex-Premier secrétaire de l'USFP, a souvent cultivé le secret sur sa vie et son parcours de militant socialiste de la première heure. A 82 ans, il décide, pour la première fois, de se livrer à travers «Le Maroc que j'ai vécu», un récit autobiographique de 808 pages où il relate successivement son enfance à Salé, son engagement au sein de l'Istiqlal, son ralliement à l'UNFP, ses relations avec Mehdi Ben Barka et son entrée au Parlement, entre autres.

Abdelouahed Radi nous expose donc sa vie mais aussi sa vision de plusieurs époques cruciales, notamment celle du Maroc post-indépendant, voire celle du Maroc colonial. Intervenant à l'occasion de la pré- sentation de l'ouvrage au SIEL, Abdelouahed Radi a souligné que «la publication de ce livre a pour objectif d'informer les générations futures sur l'Histoire du Maroc surtout les 60 dernières années et les sacrifices consentis par les dirigeants nationaux pour l'Indépendance et l'édification de l'Etat de droit, ajoutant que les autobiographies des responsables politiques renforcent la culture générale et contribuent fortement à la formation des militants».

«La génération des pionniers représentée par Feu S.M Mohammed V, Allal El Fassi et Mohammed Belhassan El Ouazzani a joué son rôle en contribuant au renforcement du sentiment national et des valeurs de liberté et de démocratie», a-t-il relevé, soulignant la nécessité pour sa génération de poursuivre ce travail colossal en vue d'accentuer la prise de conscience chez le peuple de l'importance de la valeur de l'indépendance.

«Si la génération du Prince héritier Moulay El Hassan (Feu S.M Hassan II), de Mehdi Ben Barka et de Abderrahim Bouabid a été l'artisan de l'indépendance et a œuvré pour la consécration d'un Maroc dé- mocratique et moderniste où prévalent justice, liberté et dignité, il est temps que "ma" génération, témoin de l'adoption de la nouvelle Constitution 2011, contribue au rayonnement de ces valeurs», a estimé l'ancien Président de la Chambre des représentants.

Et de noter que «la publication de cet ouvrage est également motivée par le désintérêt que manifestent les jeunes à l'égard de la politique, d'autant plus que l'ouvrage recadre les rôles importants joués par des personnalités politiques marocaines dans l'Histoire du Maroc contemporain qui ont su, en dépit de leurs divergences, donner l'exemple sans pour autant verser ni dans l'injure, encore moins dans la bassesse».

Quant à l'écrivain et ancien pré- sident de l'Union des écrivains du Maroc (UEM), Hassan Najmi qui a co-écrit ce livre, il a, pour sa part, constaté le peu d'engouement chez les leaders du Mouvement national et de l'Armée de libération à rédiger leurs mémoires, ajoutant que le té- moignage de M.Radi revêt un intérêt politique et culturel majeur au vu de l'importance des sacrifices consentis et des postes qu'il a occupés tout au long de son parcours.

Notons enfin que l'ouvrage, publié aux éditions du Centre arabe du livre, est divisé en 22 chapitres consacrés notamment aux étapes marquantes de l'enfance de l'auteur, son engagement associatif, l'épopée du Mouvement national, les péripéties du protectorat fran- çais au Maroc.

L'auteur met également l'accent sur son expérience en tant que Secrétaire général au ministère de la Coopération et de l'Union arabo-africaine, ses relations particulières avec Feu S.M Hassan II, le 5ème Congrès de l'USFP, la présidence de la Chambre des représentants, ainsi que son élection en qualité de Secrétaire général du parti de la Rose. Bref, un véritable parcours de combattant !