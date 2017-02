Afrique du Sud: "Madiba", une comédie musicale présentée à Alger en hommage à Nelson Mandela

Alger — "Madiba", un spectacle pluridisciplinaire alliant musique, chant et danse, a été présenté samedi soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih en hommage à Nelson Mandela, leader de la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud.

Organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), le spectacle mis en scène par le Belge Pierre-Yves Duchesne, commémore le 27e anniversaire de la libération de Nelson Mandela (1918-2013) qui devient président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, après 27 ans d'emprisonnement.

Le spectacle servi par une vingtaine de chanteurs, danseurs et comédiens, met en lumière le parcours militant de Nelson Mandela, revisité à travers des chansons et des chorégraphies évoquant son combat pour la tolérance, la paix et le vivre-ensemble.

Déroulé sur un fond musical rythmé et des danses et choeurs traditionnels africains dit "Zoulou", le spectacle met en scène une histoire d'amour- au départ impossible- entre Helena, une blanche afrikaner et William, jeune artiste noir victime de l'Apartheid. Le couple que tout oppose va parvenir, au final, à vivre leur amour à travers les combats de Mandela, engagé en faveur de la justice et l'égalité raciale.

Présent à cet hommage, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi s'est dit satisfait de ce spectacle qui, a-t-il dit, se veut une reconnaissance à une personnalité qui a marqué le monde par son militantisme et ses principes après sa sortie de prison le 11 février 1990, rappelant que Mandela a suivi sa formation militaire en Algérie en 1962.

Le long métrage "Mandela's Gun", un biopic du réalisateur britannique John Irvin, mettant en scène l'entraînement militaire de Nelson Mandela en Algérie et en Ethiopie en 1962, sera projeté prochainement à Alger dans le cadre des Journées culturelles sud-africaines en Algérie, a annoncé M.Mihoubi.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ont assisté à ce spectacle.