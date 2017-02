Ile Maurice: Conseillers du Premier ministre - Les «dinosaures» ont le vent en poupe

L'économiste Georges Chung Tick Kan a investi dans plusieurs secteurs, allant de la presse - il avait lancé l'hebdomadaire 5-plus - à l'imprimerie en passant par le textile et la finance. Georges Chung a été conseiller de ministre depuis les années 80. Il avait pris ses fonctions alors que Vishnu Lutchmeenaraidoo était ministre des Finances. Le Senior Advisor était partie prenante dans le lancement de la Bourse de Maurice. Aujourd'hui au PMO, il est responsable, entre autres, des dossiers Air Corridor et Metro Express.

Le secrétaire financier a été étroitement lié au lancement des institutions qui ont aujourd'hui pris de l'envergure. Parmi elles, le Board of Investment, la Compagnie nationale de transport et la Mauritius Freeport Authority. Dev Manraj est revenu dans le giron du pouvoir quand Navin Ramgoolam était Premier ministre. Il est, depuis, secrétaire financier, donc un des principaux responsables des finances de l'État.

Dev Manraj compte parmi les hauts responsables des finances du pays depuis la fin des années 80. Cet expert-comptable de formation a rejoint le ministère des Finances en 1973. Il y a fait carrière pour accéder au poste de secrétaire financier. Dev Manraj a été au service de plusieurs ministres des Finances, de sir Veerasamy Ringadoo à Pravind Jugnauth en passant par Paul Bérenger et Rama Sithanen. Il a été membre de nombreux conseils d'administration de compagnies de l'État, dont Air Mauritius, SICOM, State Bank ou encore Development Bank of Maurius.

Après les élections de décembre 2014, il quitte son poste avec réticence. Au bâtiment du Trésor, on laisse entendre qu'il sera surtout affecté à la rédaction des discours et à la préparation des réponses parlementaires.

Sir Bhinod Bacha a gravi les échelons pour cumuler les fonctions de chef de la Fonction publique et secrétaire aux Affaires intérieures. En même temps, il siégeait sur un nombre impressionnant de conseils d'administration de corps parapublics. Il est revenu dans le cercle du pouvoir après les élections de 2010 comme conseiller au ministère du Logement et des Terres.

Pourquoi les services de ces conseillers sont-ils si prisés? Qu'est-ce qui motive leur recrutement et à quelles tâches vont-ils s'atteler? Ce qui est sûr, c'est que parmi les incontournables, quatre noms reviennent avec insistance : Bhinod Bacha, Dev Manraj, Georges Chung Tick Kan et Prakash Maunthrooa.

Fait notable : dans l'équipe de conseillers du Premier ministre, Pravind Jugnauth, hormis de nouveaux visages, dont Sherry Singh et Kim Catlow, on retrouve des personnalités connues. Ces conseillers «d'un certain âge» ont une expérience certaine dans la gestion des affaires publiques et semblent indispensables. Certains gardent leurs postes, d'autres reviennent quand ceux qui leur font confiance retrouvent les arcanes du pouvoir.

