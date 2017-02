Algérie: Opérette Hizia - Un nouveau souffle pour une histoire d'amour épique

Produite par l'ONCI, l'opérette s'inscrit dans le cadre d'un projet de mise en valeur des chefs d'œuvres du patrimoine immatériel national, en faisant appel en même temps à des artistes chevronnés et à d'autres plus jeunes au talent avéré, a affirmé le réalisateur Faouzi Benbrahim au terme du spectacle.

Les personnages du père et de la mère de Hizia ont été interprétés par les grands comédiens Mohamed Adjaïmi et Djahida Youcef, dont le choix par le réalisateur Faouzi Benbrahim a renforcé la confiance des autres jeunes artistes.

Le père de Hizia, Ahmed Ben El Bey, grand dignitaire de la puissante tribu des Douaouda, ne pouvant supporter le ouï-dire sur la relation de sa fille et son neveu décide de se faire accompagner de sa fille lors de la traditionnelle transhumance vers les zones du Tell pour rompre toute possibilité de contact avec son cousin.

Pendant près de deux heures, 11 comédiens accompagnés des membres de la troupe des arts populaires de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et d'artistes du ballet ont célébré par la musique, la danse et le chant cette histoire d'amour réelle du 19ème siècle, immortalisée dans la mémoire collective algérienne par le poète populaire Benguitoun.

