Algérie: Découverte d'une cache d'armes et une importante quantité de munitions à In Guezzam

Alger — Une cache contenant des armes et une importante quantité de munitions ont été découvertes dimanche matin par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une patrouille menée près des frontières à In Guezzam, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l'ANP a découvert, ce matin du 12 février 2017, lors d'une patrouille menée près des frontières à In Guezzam (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions", note le MDN.

Il s'agit d'"un lance-roquettes RPG-2, une mitrailleuse lourde de type Diktariov, 9 Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à répétition, 7 chargeurs pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres s'élevant à 2.573 balles et 30 roquettes".

"Cette nouvelle opération, la deuxième du genre réalisée en l'espace de vingt-quatre heures, au niveau des frontières Sud du pays, dénotent de la grande vigilance et la de ferme détermination des unités de l'ANP à garantir la sécurisation de nos frontières et à mettre en échec toute tentative d'atteinte à l'intégrité et la sécurité du territoire national", ajoute la même source.