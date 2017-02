Tunisie: Amnesty International dénonce les dérives de l'état d'urgence

Pour Amnesty international, ces abus ont lieu principalement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas été réformé après le départ de Ben Ali, ainsi qu'à cause de l'impunité des forces de l'ordre. En 2014 par exemple, plus de 200 accusations de torture sont arrivées devant les tribunaux tunisiens. Seulement cinq condamnations ont été prononcées.

Les forces de l'ordre ont violenté sa femme, ils ont arrêté ses deux frères. Il a été [détenu] pendant cinq jours et quand il a été relaxé, quand on lui a parlé, il a dit qu'il avait fait l'objet de torture au niveau du centre de détention », explique Najia Bounaïm, directrice de campagne au bureau Afrique du Nord d'Amnesty international.

« Quand une personne est suspectée, il y a toutes les pratiques d'intimidation. On a le cas de cette personne dont on a changé le nom pour des raisons de sécurité, qui s'appelle Ahmed, qui a eu une perquisition à domicile sans mandat et qui a été arrêtée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.