Algérie: Agriculture - 146.000 ha livrés au titre du programme d'un million d'hectares de terres irriguées

En outre, une rencontre nationale sur le plan "hydro-agricole", regroupant les responsables et cadres centraux et régionaux des deux départements ministériels, est prévue prochainement pour essayer de remédier à tous les problèmes qui entravent l'avancement de ce programme, a annoncé M. Ouali.

A cet effet, MM. Ouali et Chelghoum ont convenu de réactiver le comité intersectoriel et la création d'un comité national de pilotage pour mieux gérer le programme.

Cette réunion, tenue en présence des cadres des deux secteurs, a eu pour but d'évaluer le programme commun "hydro-agricole" qui prévoit notamment à augmenter d'un (01) million d'ha les superficies irriguées pour arriver à plus de deux millions de terres irriguées à l'horizon 2019.

Exactement 146.438 ha ont été livrés entre 2013 et fin 2016 dont 66.938 ha réalisés par le ministère des Ressources en Eau et 79.500 ha par le ministère de l'Agriculture, d'après un bilan présenté lors de cette rencontre présidée par le ministre des Ressources en Eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, et le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum.

