Mauritanie: Le ministre des Affaires étrangères expose devant le parlement arabe les efforts du pays visant à impulser l'action arabe commune

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Dr. Isselkou Ould Ahmed Izibih, a prononcé au nom du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet, un important discours devant la IIème conférence du Parlement arabe et des présidents des conseils arabes et des parlements arabes dont les travaux ont démarré samedi au Caire (Egypte). Voici une traduction en français de cette allocution :

"Monsieur le Président du Parlement arabe

Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes,

Messieurs les Présidents des Parlement et Conseils arabes,

Messieurs les membres du Parlement arabe,

Mesdames et Messieurs,

Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, Président en exercice du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet, m'a fait l'honneur de me déléguer pour m'adresser, en son nom, à votre auguste assemblée et m'a chargé de vous transmettre ses salutations distinguées et ses voeux de succès pour les travaux de la deuxième session du parlement arabe et des présidents des conseils et des présidents arabes

Cette session constitue pour moi, en toute franchise, une source de fierté et de satisfaction, au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée de parlementaires arabes unis par cette institution considérée, à juste, comme étant l'une des plus importantes de l'action arabe commune.

Mesdames et Messieurs,

Cette session se tient après la tenue de la 27ème session du sommet de Nouakchott dont les travaux ont été couronnés par d'importantes résolutions traitant de l'ensemble des questions arabes avec à leur tête la question centrale palestinienne que la déclaration de Nouakchott a appelée à soutenir politiquement, matériellement et moralement en vue de renforcer la résistance du peuple palestinien face à l'occupation israélienne tout en réaffirmant la position arabe prônant le choix d'une paix juste, globale et durable basée sur la fin de l'occupation israélienne de l'ensemble des terres palestiniennes et arabes occupées, sur le retrait aux frontières du 4 juin 1967 et la création d'un Etat palestinien avec pour capitale El Qods Est.

L'adoption récente par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2334 relative à l'illégalité des colonies et leur considération comme étant une violation du droit international est le fruit de la lutte permanente du peuple palestinien et de l'action arabe commune. Ceci est de nature à nous encourager davantage à la poursuite de l'action en vue de mobiliser plus de soutiens à notre question centrale première.

Mesdames et Messieurs

Les événements que connaît notre région arabe, nous exhortent à travailler à la préservation de la sécurité nationale arabe, à l'enracinement de la culture de la paix civile, à la résolution des crises arabes à travers les ententes arabes, la primauté du dialogue et les solutions à l'amiable. Il importe aussi de travailler à relever les défis du développement, à la promouvoir des sociétés arabes, à ancrer les valeurs de la démocratie, de la justice et de l'égalité, à élargir la sphère de la participation de la femme, à soutenir les jeunes afin d'exploiter leurs capacités pour le développement, à donner à la culture la place adéquate en sa qualité de levier principal du développement et outil de la promotion du niveau intellectuel de la société pour faire face aux handicaps du travail des institutions politiques ainsi que le renforcement de la fraternité arabe et le rejet de l'intolérance et de tout ce qui est de nature à susciter les conflits sectaires ou idéologiques.

Dans ce sens, nous exhortons nos frères en Syrie, au Yémen, en Libye et en Somalie a adopté le dialogue comme approche pour parvenir à des solutions politiques basées sur la préservation de l'unité des pays et leur indépendance et sur le respect de la de la dignité des peuples et de leurs aspirations légitimes à la liberté et à la démocratie.

Nous réaffirmons également notre conviction de la nécessité de rétablir la Ligue des Etats arabes dans son rôle naturel dans la résolution des crises et d'assumer ses responsabilités complètes pour dynamiser les questions posées au niveau arabe. Cela n'est évidemment possible que par l'unification des positions.

Mesdames et Messieurs ;

Le terrorisme et la violence et les autres formes du crime organisé sont les principaux phénomènes qui menacent le monde aujourd'hui et notre région subit une grande part de cette menace. Il s'agit d'un constat qui exige de nous de mettre en place des approches modernes et globales pour la préservation de notre sécurité nationale et qui rend aussi nécessaire le développement des mécanismes de la coopération régionale et internationale.

Le renforcement de la coopération avec les groupements régionaux est considéré comme étant un socle puissant et une dimension stratégique importante. C'est dans ce sens que la Mauritanie a adopté une politique efficiente pour lutter contre le terrorisme en élaborant une stratégie nationale globale comme elle a oeuvré à consolider la coopération bilatérale, régionale et internationale. Elle a notamment adhéré à un partenariat régional réussi qui a abouti à la création du G5-Sahel qui a pour siège permanent Nouakchott au même moment où elle joue son rôle pleinement au sein des 11 pays du processus de Nouakchott.

Monsieur le Président,

Messieurs,

La République islamique de Mauritanie a oeuvré durant sa présidence du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet a posé les questions arabes sur les scènes internationales et à les défendre tout comme elle ne ménage aucun effort pour impulser l'action arabe commune dans l'intérêt des nos aspirations légitimes. Et nous comptons sur le rôle vital que joue le parlement arabe dans tous les domaines diplomatiques, économiques et sociaux et dans la sécurité nationale.

Dans le but de faire rapprocher la Ligue des préoccupations de la rue arabe, nous réfléchissons à la possibilité de créer des associations et des clubs dans chaque ville arabe pour faire connaître le rôle prépondérant de la Ligue dans la promotion de la culture de la sécurité et de la paix civiles.

Avant de terminer mon propos, je voudrais vous exprimer ma très haute estime pour la visite effectuée récemment par une délégation de votre auguste institution conduite par le président du Parlement arabe, Dr Mechaal Ben Vehem Esselemi, qui a été l'occasion de concertations constructives.

Et pour conclure, je vous réitère, au nom de Son Excellence le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président en exercice du Conseil de la Ligue des Etats arabes nos félicitations, tout en souhaitant aux travaux de votre session plein succès et l'atteinte des objectifs et des résultats auxquels nous aspirons.

Je vous remercie ".