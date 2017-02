Afrique: L'Agence nationale des produits pharmaceutiques sera une "référence" sur le continent

Elle est également chargée de "veiller à la sécurité, l'efficacité, la qualité et le contrôle de ces produits et à en assurer la régularisation du marché".

Créée il y a plus d'une année, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques est une autorité administrative indépendante qui a pour missions essentielles, entre autres, l'enregistrement de médicaments ainsi que l'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine.

"Nous devons travailler à court et moyen termes pour maîtriser les nouvelles technologies inhérentes à la production de médicaments", a-t-il ajouté, se félicitant que la production nationale "couvre actuellement plus de 60% des besoins de la population".

Alger — L'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), qui sera opérationnelle dès ce lundi, est un "acquis important" pour l'Algérie et est appelée à devenir une "référence" en la matière en Afrique, a affirmé dimanche à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

