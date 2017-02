Niger: Trafic présumé de bébés nigérians au Niger - Le dossier jugé sur le fond

Concrètement, ce qui est reproché à ces femmes c'est d'avoir simulé une grossesse et d'avoir prétexté un accouchement au Nigeria pour acheter un bébé nigérian, présenté comme le leur, et ce avec la complicité de leurs proches et d'une entremetteuse nigériane.

Au Niger, l'affaire de trafic présumé de bébés nigérians est de nouveau à la Une. Le dossier doit être jugé sur le fond à partir de ce lundi 13 février. Après de multiples rebondissements, une trentaine de prévenus en liberté provisoire sont cités à comparaître devant la cour d'appel de Niamey. Une nouvelle étape et pas la moindre, peut-être l'épilogue d'un dossier qui a agité depuis deux ans et demi la scène politique nigérienne.

