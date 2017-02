Salah Bouzidani est le directeur de ce tournoi, officié par le juge-arbitre algérien Hakim Fatah, détenteur d'un "silver badge" et qui dirige les deux tableaux simple et double.

Chez les filles, les six représentantes algériennes sont Lynda Benkaddour, Nesrine Troubia, Houria Boukholda, Meriem Azzoug, Nada Laraba et Feriel Zitouni.

Tunisie, Egypte, Portugal, Italie, Maroc, Grande-Bretagne, Espagne, République tchèque, France, Oman, Allemagne, Colombie, Canada, Togo, Namibie, Côte d'Ivoire, Ile Maurice, Argentine, Pays-Bas, Finlande, Hongrie, Roumanie, Cameroun, Suisse et Russie. Mais grâce aux wild-cards (invitations), cinq autres pays sont venus se joindre à eux, à savoir les Etats-Unis, l'Inde, la Macédoine, le Mozambique et la Belgique.

