Sénégal: Y-a-t-il un patronat ?

Tout ceci montre que cette faiblesse structurelle de notre patronat, fait qu'il ne pourra exister longtemps dans cette posture, avec l'ouverture prochaine des marchés et l'arrivée des Patronats des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO.

L'esprit de corporatisme qui aurait pu être un catalyseur pour le patronat, chevillé à un patriotisme économique, a fini par en faire un frein au développement et à la fortification du patronat, condition sine qua non pour porter les projets gigantesques qu'induit le Plan Sénégal Emergent ( PSE). A défaut, c'est un tissu de récrimination des uns vis-à-vis des autres, voire vis-à-vis de l'Etat pourvoyeur de marché de grands travaux que l'on soupçonne de favoriser le patronat étranger dont certains même sont membres des organisations patronales locales.

Bref à tous les échelons on est dans des logique de concurrence, voire de rivalité, dans un espace économique microscopique qui occulte les challenges beaucoup plus importants au niveau régional. Pour preuve le Sénégal fait 500 milliards de chiffres d'affaires, rien qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest.

Or aujourd'hui, la pluralité du patronat induit fatalement une pluralité d'intérêts entre , d'une part, ceux qui sont dans une logique de croissance donc d'accumulation malgré la morosité économique induite par des marchés de l'Etat dont -ils ont attendu longtemps le paiement, et d'autre part, ceux qui sont dans une logique de consolidation des places fortes dans les secteurs de l'économie, dont ils estiment devoir en faire une chasse gradée, et enfin ceux qui sont au degré zéro d'organisation et qui cherchent à se faire une place au soleil avec beaucoup de difficultés.

