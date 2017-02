Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les miliciens Maï-Maï Kifuwa-fuwa acceptent de se rendre aux FARDC

Le groupement Waloa Loanda est dépourvu de la présence de l'armée loyaliste et de la police et est contrôlé des Maï-Maï Kifuwa-fuwa.

« Delphin et Shariyo se sont pardonnés mutuellement et acceptés de travailler encore ensemble. Nous avons reçu leur promesse d'intégrer dans un court délai au sein des FARDC. J'étais accompagné dans cette délégation par le président de la communauté Batembo de Hombo Nord, le chef de groupement waloa Loanda et son staff, ainsi que la société civile de Waloa Loanda », affirme Bekese Makora.

« Les affrontements entre ces combattants ont fait souffrir la population poussant plusieurs habitants à abandonner leurs villages. Les habitants ont perdu leurs élevages et récoltes, et c'était difficile de lancer dans ce groupement les opérations d'enrôlement », indique Bekese Makora.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.