document

Dans la déclaration ci-dessous, le Mouvement des jeunes conscients pour la liberté et une démocratie véritable donne sa lecture de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Pour lui, depuis l'accession du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au pouvoir, « force est de reconnaître que l'avancée de notre peuple vers ce renouveau est plus que jamais hypothéquée, et pire, notre destin est en train de tourner vers l'incertitude et le chaos ». Lisez plutôt !

Le peuple burkinabè a recouvré, avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi, depuis, le « plus rien ne sera comme avant » a sonné comme une interpellation à chaque Burkinabè, pour qu'à jamais cet acquis ne soit bradé. En effet, c'est grâce au sacrifice consenti par les fils et filles de notre pays, dont certains sont allés jusqu'à donner leur vie, que le vent d'un Burkina nouveau a soufflé sur notre chère Patrie.

On est en droit de se demander où va-t-on, trois ans après l'insurrection populaire ?

Hélas ! Mille fois hélas ... !

Depuis l'accession du MPP au pouvoir, force est de reconnaître que l'avancée de notre peuple vers ce renouveau est plus que jamais hypothéquée et pire, notre destin est en train de tourner vers l'incertitude et le chaos.

Les prémices d'un tel basculement sont là, têtues et implacables :

- Gouvernance politique et économique approximative caractérisée par l'amateurisme, le manque de vision, le mensonge, la corruption, la suffisance, l'arrogance et le mépris du peuple ;

- Gouvernance sécuritaire chaotique et irresponsable ;

- Crise sur le front social ;

- Précarisation et corruption de la justice, ainsi que la promotion de l'impunité et l'assassinat de la mémoire de nos martyrs ;

- Précarisation de la situation des populations par une vie chère qui n'arrête pas d'inquiéter ;

- Aggravation de la fracture sociale et des fissures de la cohésion sociale, notamment par les nombreuses crises au sein des municipalités ;

- Bicéphalisme infantile, morbide et indécent, qui détourne notre peuple de ses préoccupations réelles actuelles ;

- Forfaitures de l'Assemblée Nationale : tablettes HUAWEI, un million de F CFA à chaque député ... ;

- Immobilisme et incompétence du gouvernement se traduisant par son incapacité à trouver des solutions aux préoccupations urgentes des populations.

Des questionnements légitimes s'imposent alors à tout citoyen conscient de notre pays :

- A quel jeu joue-t-on aujourd'hui dans notre pays ?

- De qui se moque-t-on ?

C'est pourquoi, nous, membres du MOUVEMENT DES JEUNES CONSCIENTS, d'une part, dans une volonté à jamais affichée de ne plus tolérer la forfaiture de politiciens véreux qui veulent travestir l'histoire et ruser avec l'avenir de notre pays et, d'autre part, dans un sursaut patriotique :

- dénonçons avec fermeté l'escroquerie politique du MPP caractérisée par sa trahison du peuple, se

traduisant par la non-rupture avec les pratiques passées qui ont été, entre autres, à l'origine de l'insurrection populaire. En effet, aujourd'hui, il se passe dans notre pays des choses pires que pendant le règne de la famille Compaoré et même de la Transition qu'ils ont par ailleurs chargée de tous les péchés. Cela est inacceptable et constitue une insulte à la mémoire des martyrs de l'insurrection et du putsch du 16 septembre 2015 ;

- condamnons énergiquement le grave recul que subit notre pays depuis les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, aggravé par un an de gestion calamiteuse de ceux-là même qi sont comptables des dérives de cette ère pseudo démocratique ;

- rejetons catégoriquement, d'une part, les tentatives d'instauration de projets funestes et hasardeux comme le régime parlementaire, le projet de loi sur les libertés religieuses et, d'autre part, les tentatives d'endormissement du peuple burkinabè avec le « PNDES-VALIUM » ;

- exigeons la démission du Président de l'Assemblée nationale ou la levée de son immunité parlementaire et sa traduction devant la Justice burkinabè et/ou internationale pour son implication dans les nombreux dossiers de crimes économiques et de sang, d'abord au Burkina Faso, dont ceux se Dabo Boukary et de Thomas Sankara, et hors du Burkina, notamment au Liberia, en Sierra Léone, en Côte d'Ivoire, au Niger... En effet, sur le dossier Dabo Boukary, les témoignages du Pr Etienne Traoré, de Saran Sérémé et de bien d'autres, sont là pour convaincre, sinon de la culpabilité, du moins de la suspicion de Salifou Diallo dans l'assassinat de cet étudiant en médecine ;

- invitons le peuple burkinabè en général et la jeunesse en particulier à une citoyenneté responsable et à une vigilance sans répit, pour arrêter pendant qu'il est encore temps, la descente aux enfers de notre pays, comme l'avait prophétisé Laurent Bado. Se tromper est humain, mais persister dans l'erreur est diabolique. Le peuple s'est laissé tromper par le MPP, il nous faut alors réparer cette erreur afin de remettre le Burkina Faso sur les rails de son destin. Nul ne pourra obscurcir la destinée de notre très chère Patrie.

Jeunesse consciente du Burkina Faso, ton Peuple a plus que jamais besoin de toi. Tu ne l'as jamais trahi, car tu es digne de confiance et consciente de ton devoir à chaque fois que la situation l'a exigé.

Pour un Burkina Faso nouveau, en avant !

Vive la liberté !

Nan laara an sara !

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Le Coordonnateur