Cameroun: Bilinguisme - Le minesec demande d'en faire une priorité

Pendant le lancement sous le thème : « Le bilinguisme : force motrice pour la promotion de l'excellence et l'inclusion sociale », le ministre des enseignements secondaires a insisté sur un bilinguisme pour une cohabitation sociale.

C'est sous un ciel très ensoleillé dans un collège privé de Yaoundé que le ministre Jean Ernest Bibehe Ngalle a prononcé le discours de l'ouverture de cette semaine nationale du bilinguisme au Cameroun. ; discours au cours de duquel il a, pour cette édition exhorté toutes les parties prenantes à l'apprentisage du français et de l'anglais de faire du bilinguisme une priorité et faire de celui-ci le socle de la formation de qualité des jeunes camerounais soucieux du développement et respectueux de l'ordre public.

Cette 12e édition se célèbre dans un contexte où la zone anglophone vient de connaitre des troubles de révolte à tort ou à raison du point de vue de certaines populations sanctionnées par le décret no 2017/013 du 23 janvier 2017 créant et organisant la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Commission qui permettra à coup sûr de trouver des solutions aux reclamations des uns et des autres.

La semaine nationale du bilinguisme s'inscrit dans le cadre d'une interpellation forte à toute la communauté éducative tout entière, à une mobilisation de tous pour que toutes les énergies soient mise à contribution pour un bilinguisme favorisant un vivre ensemble sans faille dans la paix et la concorde.

Une semaine d'activités est prévue en célébration du bilinguisme ; ainsi, à travers le territoire national et dans tous les établissements scolaires notamment, tous vibreront du 30 janvier au 03 fevrier au rythme des activités pédagogiques, culturelles, ludiques et sportives ; ce qui permettront aux apprenants d'explorer les possibilités que leur offre la maitrise des deux langues officielles du Cameroun que sont le français et l'anglais afin d'assurer l'encrage des objectifs du bilinguisme entre autre.

Il s'agit d'assurer la mise en oeuvre progressive du programme d'éducation bilingue spécial ; développer la culture de la lecture chez les élèves et les enseignants ; développer et améliorer l'usage des langues officielles ; aider les apprenants à dévenir de véritables citoyens du village planétaire ; promouvoir l'unité et l'intégration nationale par un dialogue social de qualité ; faciliter l'insertion des apprenants dans le monde moderne à travers les technologies de l'information et de la communication ; faciliter l'accès à l'emploi et l'amélioration du profil de carrière ; promouvoir la culture de l'excellence.

Placé sous le signe de la force motrice pour la promotion de l'excellence et l'inclusion sociale, le bilinguisme soutend assez d'avantages sur le plan de l'intégration, de développement et surtout de la recherche de l'emploi. La 12e édition commence sous de très bonnes auspices et s'annonce très alléchante vus les enjeux et le contexte social qui prévaut dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun.