Cameroun: Le RDPC parti au pourvoir au pays a désigné le meilleur militant RDPC de France 2016

La camarade Emma Ako'o épouse Mbene présidente de la sous-section rdpc Nice-côte d'azur est la lauréate du trophée de meilleur militant rdpc de France 2016.

Le 29 Janvier 2017 a eu lieu la cérémonie de remise du trophée du MEILLEUR MILITANT RDPC DE FRANCE 2016. Cette cérémonie sera retransmise ce week-end à la Cameroon Radiotélévision CRTV et le trophée est décerné par l'observatoire des textes de Base du RDPC en association avec la sous-section RDPC de Bordeaux-Aquitaine conformément aux respects des textes de base du RDPC

La cérémonie de cette année s'est déroulée à Bordeaux avec le Camarade Salomon Essomba Président des camerounais de Bordeaux en président du Jury assisté du Camarade Simon Fomen et e la camarades Emilienne C. Soppo tous membres de la sous-section RDPC de Bordeaux sous le contrôle de la camarade Frédérique Nlem Ndongo Présidente de la sous-section RDPC de Bordeaux-Aquitaine.

Cette cérémonie a vu le sacre de la camarade Emma Ako'o épouse Mbene Présidente de la sous-section Nice-Côte d'Azur.

La camarade Emma Ako'o épouse Mbene est le MEILLEUR MILITANT RDPC DE FRANCE 2016

Dans un climat très difficile, la lauréate a eu la force de mobilisation le 5 Novembre 2016; fête anniversaire de l'accession au pouvoir de son excellence Paul Biya qui, le 06 novembre 1982 accédait à la magistrature suprême du cameroun suite à la démission, 48 heures plus tôt de Monsieur Ahmadou Ahidjo 1re Président de la république du Cameroun.

Le camarade Pierre Gouet Président de cellule RDPC d'Athis-Mons nominé et aussi méritant que la lauréate Emma Ako'o Epouse Mbene s'est classée en deuxième position.

La camarade Christelle Ndongo nominée elle aussi et auteure du roman l'Insoumise, présidente de la Sous-section RDPC Val d'Oise, méritante elle aussi s'est classée en troisième position, elle n'a pas pu concourir car souffrante.

Les Textes de Base (Statuts, Règlement Intérieur et Charte) constituent le socle, la boussole et la référence du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais en toutes circonstances, pour cette raison, l'admission au RDPC est basée, entre autres critères, sur l'acceptation desdits textes dont le respect assure le fonctionnement harmonieux du Parti en garantissant la libre discussion et le débat d'idées, les droits des minorités et la discipline démocratique. Aussi, en tant que condition sine qua non du succès du Parti, le respect des Textes de Base s'impose-t-il à tous les militants.

La force et la vitalité du Parti sont fonction de la qualité de son animation. Celle-ci doit être permanente, efficace et efficiente.

L'objectif de la cérémonie de remise du trophée du Meilleur militant RDPC de France de l'année est avant tout:

- de rappeler que la force et la vitalité du Parti sont fonction de la qualité de son animation. Celle-ci doit être permanente, efficace et efficiente et suscite une large adhésion à ses idéaux et favorise un meilleur encadrement des militants.

- de rappeler que l'animation permanente du Parti passe par l'organisation régulière des rencontres statutaires (réunions des Bureaux, Conférences) prévues dans le Règlement Intérieur.

- d'occuper en permanente le terrain,

- d'appuyer les actions du gouvernement et les vendre à l'intérieur du Cameroun.

- de fédérer les militants RDPC autour du respect des textes de base, des valeurs et objectifs de notre mouvement, de stimuler et récompenser le travail et enfin mettre en avant le camarade ou la camarade le plus dévoué au sein du RDPC par la rencontre physique. Par exemple, un camarade qui milite à la section RDPC France-Nord pourra rencontrer un camarade qui milite à la section RDPC France-Sud. Ils pourront alors se rencontrer et échanger ensemble. Des synergies seront créées.

Désormais chaque année les militants du RDPC de France se retrouveront à Bordeaux, sous-section RDPC Bordeaux-Aquitaine pour désigner le MEILLEUR MILITANT RDPC DE FRANCE de l'Année, aux militants RDPC de Bordeaux de pérenniser la cérémonie de remise de trophée.

Rappel

Les Objectifs de l'Observatoire de Texte de Base du Rdpc sont multiples:

- il veille au respect des Textes de Base du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais et les circulaires du Comité Central et du Président National ;

- il explique, forme, conseille largement les militants, c'est un outil pédagogique sérieux qui a fait ces preuves

- il lance des alertes en cas de violation des textes de base de RDPC ;

- il est le cadre général de réflexion sur les comportements immoraux et il apporte des éléments factuels permettant de dresser un état des lieux précis et des pistes pour lutter contre ces fléaux;

- il récompense le meilleur militant des sections RDPC de France une fois l'an.