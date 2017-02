Cameroun: Vaste réseau d'arnaque dans les brigades de Nkoabang et Nkodengui

L'affaire imaginaire de viol par le jeune Wafo est la découverte du pot aux roses qui a fait beaucoup de victimes et un butin financier très considérable à nos jours. Le cas nous est révélé par une plainte adressée au secrétaire d'Etat à la défense par la commission Indépendante Contre la corruption et la discrimination .

L'histoire qui révele au grand jour les exactions des commandants de brigade de Nkoabang et de Nkodengui n'est pas un cas unique dans nos poste de sécurité du Cameroun. Au lieu d'assurer la sécurité des personnes et de leur biens, ces hommes en tenue pour la plupart en complicité avec leur agent collaborateur s'érige en bourreau et installe à ciel ouvert des comptoirs de commerce dans leurs unités.

Le cas du jeune Wafo qui séjourne actuellement à la prison de Mfou dans le departement de la mefou afamba est ahurissant. Revenu de son activité commerciale qu'il exerce quotidiennement à une heure tardive de la nuit, il a été reveillé au grand matin au domicile de ses parents où il vit à Nkoabang par des bourreau armé de machette et de gourdin qui après l'avoir apperçu dès la sortie de la maison ont crié « ô violeur ô violeur » avant de commencé à le tabasser ça et là. Ce n'était que le début de sa souffrance.

C'est grace à l'intervention d'une dame éclairée qui s'est imposée qu'il a été conduit sous les menaces de la chef de gang ( la mère de la prétendue violée en septembre) à la brigade de Nkondengui. Allez y demander pourquoi l'a-t-on conduit à Nkodengui qu'à Nkoabang où il a été arreté ? de l'avis de la plainte elle « compte sur un élément de cette brigade » avec qui elle traiterait régulièrement. Une nuit passé en cellule, le commandant dit n'avoir pas été informé du cas d'autant plus qu'il n'y avait pas de plainte ni de certificat médical, ni aucun autre élément permettant de valider sa présence.

Rendue sur place, la commission indépendante contre la corruption et la discrimination se rend compte après aveu de l'enqueteur qu « 'il n'y a effectivement aucune plainte, que la dame est connue pour être coutumière de ce genre d'extorsion des fonds sous le couvert de viol sur ses enfants. Il y a 06 mois, elle avait fait la même scène à une autre famille et a obtenu près de 800.000FCFA ; son histoire ne tient pas la route, d'autant plus qu'elle affirme que le viol date de septembre, et il n'y a rien qui le prouve matériellement ; la petite fille qui fait des affirmations, est passée pointer des maisons, l'une après l'autre, selon l'influence des adultes.

On aurait même l'identité d'une autre personne qu'elle accuse » raconte l'enqueteur. Pour des raison de compétence territoriale,le commandant décide de renvoyer le jeune homme de 26 ans à la brigade de Nkoabang vers 20h. hors du portail de la brigade de Nkodengui, des discours sont tenus par la dame qui prétend que sa fille a été violée « hein, vous résistez, au lieu d'arranger, on va voir si l'argent ne doit pas sortir à la fin, vous perdez le temps à appeler les avocats et autres, il faut arranger, vous n'arrangez pas on va envoyer votre enfant en prison » raconte t-elle.

Renvoyé à Nkoabang et visiblement que des interventions de la hiérarchie fusent de partout pour avoir des informations, le commandant de cette unité de son orgueil et de son insolence insulte copieusement sa hierarchie auprès de la famille de l'accusé « je m'en fiche de vos colonels et autres, c'est moi et moi seul qui commande ici, allez mêm à étoudi si vous voulez... » vomit t-il.

Solidement ligotté des poignées et des pieds, le jeune est envoyé à la légion est immediatement renvoyé car personne ne veut plus se mêler vu son état qui est de plus en plus critique au regard de ses sévices. Le commandant, le vendredi comme toujours en pareil circontance veut se couvrir, pour cela il monte un dossier que les faits sont averé sans preuve, car la prétendue plaignante est une reine qui entre un peu partout. Voila comment un jeune entrepreneur, commercant, parce qui financièrement nantis séjourne en prison à Mfou puisqu'il a été déféré pour n'avoir pas huilé le reséau mafieux de nos chers hommes entenue supposés nous protéger.