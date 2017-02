Cote d'Ivoire: Examen à grand tirage session 2017 - 5% de candidats non encore inscrits

5% des candidats au Bepc et au Bac n'ont pas encore effectué leur préinscription pour la session 2017 des examens à grand tirage.

C'est l'information qu'a donnée la directrice des Examens et concours du ministère de l'Education nationale, Deco, Mme Dosso Nimaga Mariam. Au cours de la conférence qu'elle a donnée à cet effet, la responsable de l'organisation des concours et examens, déploré le fait que malgré tous les efforts de sensibilisation et d'encadrement déployés cette année, il est demeuré 5% des préinscrits au Bepc et au Baccalauréat qui n'ont pu, à ce jour, valider leur préinscription pour des raisons diverses.

Or cette session 2017 placée sous le sceau de «La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité», elle intervient dans la deuxième année de la mise en œuvre de la politique de la scolarisation obligatoire engagée par le gouvernement et avec le souhait de Mme la ministre Kandia Camara de la rendre la plus inclusive possible. Selon la directrice de la Deco, jusqu'au 15 Février 2017 à minuit, la plateforme Agce sera mise en exploitation exclusivement pour les opérations suivantes: l'achèvement du processus d'inscription pour les 5 % de préinscrits non encore validés en Dren/Dden.

La correction des erreurs relatives aux options d'examens: Le type d'examen (Bepc ou Test d'Orientation) la série du Baccalauréat; les langues vivantes; les épreuves facultatives. «Passé ce délai, la plateforme Agce sera définitivement fermée. Les données saisies seront définitives et ne pourront faire l'objet d'aucun changement; ni dans les centres de composition, ni sur les documents de références et de certification des examens » a-t-elle averti.

Elle invite tous les chefs d'établissements et les correspondants fichiers à se rendre sur la plateforme Agce, via le site de la Deco: www.men-deco.org, pour effectuer les derniers contrôles et corrections. Les candidats et leurs parents, quant à eux, doivent aussi se rendre sur le même site de la Deco pour consulter les fiches d'inscription définitives à partir de leur numéro matricule pour les candidats officiels des établissements publics et privés, leur numéro de préinscription pour les candidats libres.