Angola: Les FAA pour la coopération avec d'autres institutions durant la période électorale

Luanda — Les participants à la réunion des chefs militaires des Forces Armées Angolaises (FAA) ont recommandé vendredi, à Luanda, aux effectifs de maintenir les niveaux de promptitude combative, pour qu'en coopération avec d'autres institutions, les élections se déroulent dans une ambiance de stabilité et de sécurité.

Cette information figure dans le communiqué final de la réunion des chefs militaires des FAA, qui s'est réalisée du 8 au 10 février sous le thème "Allons à la reconstruction des FAA pour augmenter la capacité de défense du pays", présidée par son chef d'état-major, le général Geraldo Sachipengo Nunda.

Selon le porte-parole des Forces Armées, le général Alberto Kizua, qui a lu le communiqué, a souligné que la réunion avait aussi recommandé d'augmenter les capacités d'intervention des FAA, pour assurer la défense des intérêts supérieurs stratégiques de la nation, ainsi que s'engager dans la formation des formateurs, dans le but de former les cadres supérieurs de la branche, dans les instituts et écoles d'enseignement militaire.

Reformuler les programmes d'éducation patriotique, pour approfondir l'étude de la Constitution, et d'autres documents d'orientation de la défense nationale et des forces armées, figure également parmi les recommandations de la réunion.

Pendant les trois jours, les participants ont également réfléchi sur le degré d'accomplissement du programme des principales activités, et la préparation opérationnelle, combative, éducative et patriotique des FAA et ont présenté les principaux documents pour l'année d'instruction 2017/2018.

L'ouverture de la réunion a été présidée par le Secrétaire d'Etat chargé de la politique de défense, Gaspar Santos Rufino, qui a mis en relief les efforts des chefs militaires des Forces Armées Angolaises (FAA), conduisant à l'amélioration de la performance des militaires.