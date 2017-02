Angola: Le ministre de la Défense consterné par la tragédie de Uíge

Luanda — Le ministre angolais de la Défense, João Lourenço, au nom des forces armées et de son ministère, a adressé samedi à Luanda, un message de condoléances suite à l'événement tragique qui a bouleversé vendredi la province de Uige avec 17 morts et plusieurs blessés, au stade ??4 de Janeiro??.

Cet évènement tragique a eu lieu à l'ouverture du premier match du championnat national de première division de football, édition 2017, qui a opposé Santa Rita de Cascia de Uige à Recreativo de Libolo de Cuanza Sul.

Ainsi, dans un communiqué de presse diffusé samedi, le ministre João Lourenço a écrit: «en ce moment de consternation et de douleur, au nom du Ministère de la Défense Nationale, des Forces Armées Angolaises et au mien propre, j'adresse au gouvernorat provincial de Uige et aux familles éprouvées les profonds sentiments de sympathie et de solidarité, et aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement.

Des représentants des milieux politiques et de la société ont aussi adressé leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes et des blessés, souhaitant à ces derniers un prompt rétablissement et de la force pour continuer.