Angola: Huambo - Visite d'un ministre portugais à la ville-satellite de Lossambo

Dans cette institution, le diplomate a reçu les informations sur le fonctionnement des laboratoires de parasitologie, bactériologie, sérologie, technologie alimentaire et la biologie moléculaire, équipés d'une technologie de pointe, d'une station zootechnique, repeuplé d'animaux bovins et caprins avec un haut potentiel génétique, ainsi que des machines agricoles.

Accompagné de son homologue angolais, Georges Chikoti, des Secrétaires d'État portugais à l'Alimentation et à l'Agriculture, Luis Viera, et aux Communautés lusophones, José Luis Carneiro, le ministre portugais a reçu des informations sur l'exécution de projet de logements sociaux, ce qui a permis la construction en 2009, des appartements de type T3, et la moitié est déjà occupée.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.