Algérie: Convention entre le CAME et GAM Assurance au profit des promoteurs agricole

Abordant la solution de rééchelonnement des crédits de ces jeunes promoteurs proposée par l'Etat, le CAME a réservé un refus catégorique, estimant que la démarche "n'est qu'une manière de contourner le problème au lieu de prendre des mesures concrètes qui assureront la survie de ces entreprises créées dans le cadre des dispositifs de l'emploi et sauvera des milliers de familles qui vivent des revenus de ces entités économiques en difficulté".

Selon le secrétaire général du collectif, ce projet comporte trois (03) points essentiels à savoir l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre des bénéficiaires de projets ANSEJ, CNAC et ANGEM, l'octroi d'une période de déféré et la prolongation des délais de remboursement des crédits à 23 ans.

"Nous coopérons avec le collectif d'appui aux micros entreprises pour accompagner les jeunes promoteurs issus des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM et assurer la pérennité de leurs entreprises", a expliqué Yahia Zan.

L'accord permet également une intervention de la société aux côtés de CAME dans la formation des promoteurs sur les techniques agricoles et la conduite à suivre pour assurer l'essor de la filière choisie, à l'instar de l'élevage, l'arboriculture, la céréaliculture et la plasticulture qui connaissent un engouement particulier des jeunes porteurs de projet au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, a estimé le directeur centrale chargé de l'agriculture de GAM Assurances.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.