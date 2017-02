Algérie: Nécessité d'humaniser les relations envers les personnes aux besoins spécifiques

In — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a mis l'accent dimanche à In-Salah (750 km au Nord de Tamanrasset) sur la nécessité d'humaniser les relations envers les personnes aux besoins spécifiques.

"Il appartient d'œuvrer à humaniser les relations et le traitement envers les personnes aux besoins spécifiques, en tant que catégorie sociale vulnérable", a affirmé la ministre lors de l'inspection du centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux de Ksar Merabtine à In-Salah.

"L'Etat a mis des moyens considérables pour prendre en charge cette catégorie sociale et a arrêté les programmes nécessaires pour leur insertion dans la société", a souligné Mme Meslem.

Elle a mis l'accent, en outre, sur la nécessité d'accorder davantage d'importance à la mise en oeuvre de ces programmes destinés aux enfants autistes, avant d'appeler les encadreurs des centres spécialisés à coordonner avec les parents pour faire aboutir ces programmes et à déployer des efforts pour atteindre les objectifs tracés par le secteur dans le cadre de la prise en charge de cette catégorie sociale vulnérable.

Le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux regroupe actuellement 78 enfants jouissant du régime de demi-pensionnat, selon la fiche technique de cette structure spécialisée.

La ministre qui a également visité l'école des jeunes sourds-muets, a révélé que son département œuvrait, avec le concours du ministère de l'Education nationale, à adapter un programme pédagogique spécifique pour cette catégorie sociale, de sorte à permettre leur réussir et leur insertion sociale.

Cette structure, qui a ouvert ses portes en 2013, recense près de 44 enfants sourds-muets.

La ministre a visité, par ailleurs, le siège de la cellule de proximité à la cité "El-Barka" où elle a pris connaissance des activités de cette cellule, a procédé à la remise de titres d'attribution de micro crédits de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) au profit de 10 bénéficiaires, des deux sexes.

Elle a, sur site, visité une exposition de modèles de production dans les domaines de l'artisanat, l'agriculture, les matériaux de construction, la menuiserie, la pâtisserie et autres, réalisés par des bénéficiaires de ce dispositif, avant d'annoncer l'organisation prochaine de sessions de formation au profit des artisans ayant bénéficié des dispositifs d'aide à l'emploi, et de réaffirmer l'intérêt porté par le ministère aux associations activant dans le domaine de l'artisanat, notamment dans les régions du Sud et des Hauts plateaux.

Mme Meslem a ensuite inauguré une salle de lecture publique "Chahid Mohamed Bouras" dans la commune de Foggaret Ezzoua, avant de suivre un exposé sur les projets de développement communautaire, d'un montant global de 18 millions DA, dont a bénéficié cette collectivité.

Au terme de sa visite dans la wilaya déléguée d'In-Salah, Mounia Meslem a inspecté la cellule de proximité de la commune d'In-Ghar et s'est enquise de ses activités, avant d'appeler son staff d'encadrement à veiller au travail sur le terrain en intensifiant les sorties à la rencontre des catégories sociales vulnérables (personnes âgées, veuves, divorcées et autres) et leur fournir les aides leur étant destinées, et ce avec le concours des associations.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme poursuivra lundi sa visite de travail par l'inspection de structures relevant de son département au chef-lieu de wilaya de Tamanrasset.