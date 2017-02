Algérie: Plus de six quintaux de kif traité saisis par la Gendarmerie nationale à Maghnia

Alger — Plus de six (6) quintaux de kif traité ont été saisis, dimanche à Maghnia (Tlemcen), par les éléments de la Gendarmerie nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, ce matin 12 février 2017 à Maghnia, wilaya de Tlemcen (2ème Région militaire), une importante quantité de kif traité s'élevant à six (6) quintaux et 26 kilogrammes", précise le communiqué.

D'autre part, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Naâma (2ème Région militaire), Ghardaïa (4ème Région militaire), Constantine et Khenchela (5ème Région militaire), six (6) narcotrafiquants et saisi une autre quantité de deux quintaux et 45 kilogrammes de kif traité, ainsi que cinq (5) véhicules".

Par ailleurs, à Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tlemcen, Bechar et Ouargla, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont saisi un bus, cinq camions, sept véhicules tout-terrain, 27,5 tonnes de sucre et 5.000 litres d'huile de table, tandis que 130 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été arrêtés".

Dans le même cadre, des éléments des Gardes-frontières "ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5ème Région militaire), des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 18.492 litres et saisi quatre véhicules", ajoute la même source.