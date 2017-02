Algérie: Médéa - Consensus chez la famille éducative pour consolider les acquis du secteur

Medea — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a fait part, dimanche à Médéa, de l'existence d'un "réel consensus" aussi bien chez le personnel pédagogique, inspectorat, que chez les différents partenaires sociaux quant à la nécessité de consolider les acquis du secteur et d'œuvrer ensemble pour améliorer davantage le niveau d'enseignement dans la région.

"Nous avons perçu une volonté réelle chez les cadres du secteur et les partenaires sociaux, lors de la rencontre de samedi, de transcender tous ce qui peut freiner la bonne marche du secteur et d'optimiser les acquis réalisés au niveau de la wilaya, notamment en matière d'informatisation du secteur et de formation", a indiqué la ministre, au deuxième jour de sa visite d'inspection dans la wilaya de Médéa.

Mme Benghebrit a tenu, par ailleurs, à apporter un démenti catégorique aux rumeurs se rapportant à une prétendue crise au sein de l'Office national des examens et épreuves, assurant que l'Office fonctionne "dans de bonnes conditions" et qu'il sera "doté de moyens supplémentaires afin qu'il puisse mener à bien sa mission."

La ministre de l'Education nationale a estimé impératif de mettre "les candidats au BAC à l'abri de ce type de rumeur et de désinformation, leur donner l'occasion de se concentrer sur leurs examens", tout en insistant pour que ces derniers puissent "bénéficier des meilleurs conditions de préparation, tant au plan pédagogique que psychologique".

"L'intérêt de l'élève est et restera au cœur de la politique nationale d'enseignement", a souligné Mme Benghebrit, affirmant que tous les moyens du secteur seront déployés pour assurer l'accompagnement de ces candidats et créer les meilleures conditions d'examen.

La ministre de l'Education nationale s'était rendu respectivement, lors de sa visite de deux jours dans la wilaya, à Bouskène, Sedraya, Guelb-el-Kebir, Maghraoua et Mihoub, où elle a procédé à l'inauguration de nombreux établissements éducatifs et inspecté les structures endommagées suite au séisme du 29 Mai 2016, à Mihoub et ses environs, et ayant fait l'objet de réhabilitation.