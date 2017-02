Algérie: Intempéries - Un milliard de dinars d'indemnisation des agriculteurs de leurs pertes

Il a ajouté que la CNMA est plus un partenaire qu'un simple assureur, soulignant que le choix d'un assureur se fait en fonction de sa qualité de service, sa rapidité dans le règlement du sinistre, les conseils prodigués aux partenaires et les indemnisations qui sont effectuées dans des délais très courts.

"L' assurance est un outil important dans la sécurité alimentaire", a-t-il dit, soulignant que l'assurance agricole devrait être subventionnée et de rappeler que le montant des indemnisations pris en charge par la Caisse nationale de mutualité agricole a dépassé les 7 milliards de dinars ces trois dernières années et dans les délais contractuels.

Le DG de la CNMA a souligné, à ce propos, qu'"il est grand temps d'intégrer l'assurance dans la gestion du risque dans les secteurs agricole et agroalimentaire", déclarant qu' "il n'est pas normal que l'Etat donne des avantages aux agriculteurs alors qu'ils ne sont pas assurés contre les différents risques, notamment les risques occasionnées par le climat comme les inondations et la sécheresse".

Intervenant lors d'une rencontre sur les assurances liées aux activités agricoles et aux industries agroalimentaires, organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO), Cherif Benhabiles a indiqué que le versement des indemnisations a commencé dans certaines wilayas du pays, notamment à Chlef, Biskra, Souk Ahras et Chelghoum Laid, sous forme d'avances sur sinistre, "afin de ne pas laisser les assurés dans une spirale d'endettement", tout en déplorant le fait qu'un grand nombre d'agriculteurs n'ont pas contracté d'assurances.

