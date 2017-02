Nigeria: Polémique sur l'état de santé du président Buhari

En posant pied sur le sol nigérian, Aisha Buhari a profité des quelques micros tendus. Elle a révélé que lors de son périple à La Mecque elle avait prié pour le Nigeria et pour ses leaders. En revanche, la compagne de Muhammadu Buhari n'a fait aucun commentaire sur l'état de santé de son mari, Aisha Buhari se contentant de « remercier les Nigérians pour le soutien qu'ils apportent au gouvernement et au président Buhari ».

Les spéculations ne désenflent pas au Nigeria au sujet des vacances médicales du président Muhammadu Buhari. Le chef d'Etat nigérian est toujours au Royaume-Uni et la date de son retour à Abuja est toujours inconnue. Muhammadu Buhari a transmis le témoin à son vice-président Yemi Osinbajo depuis le 19 janvier. Il n'y a donc pas de vacance du pouvoir. Et pourtant, le microcosme médiatique et politique s'agite autour de l'absence de l'ex-général. Un feuilleton que suit le correspondant de RFI à Lagos.

