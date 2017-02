Congo-Kinshasa: La MONUSCO condamne la violence persistante dans les provinces du Kasaï

La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) s'est déclarée samedi préoccupée par le conflit persistant dans les provinces du Kasaï, marqué par de violentes atrocités commises par les milices Kamwina Nsapu.

"Depuis le 9 février 2017 notamment, des affrontements sont signalés entre les milices Kamuina Nsapu et les forces de sécurité dans la région de Tshimbulu (à 160 km au sud-est de Kananga) et selon des informations non confirmées ces affrontement auraient fait entre 30 et 50 morts", a dit la MONUSCO dans un communiqué de presse.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MONUSCO, Maman S. Sidikou, a condamné fermement le recours de ces milices au recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats, et leurs actes de violence contre l'Etat. Il s'est dit très préoccupé par plusieurs rapports faisant état de l'usage disproportionné de la force par les forces armées de la RDC (FARDC) dans leur réponse à la situation, et a offert l'appui de la Mission "pour une enquête crédible sur ces allégations regrettables".

Le chef de la MONUSCO a déploré les morts et les blessés survenus lors de ces affrontements et a lancé un appel aux forces de sécurité congolaises "d'agir conformément aux normes nationales et internationales régissant l'usage de la force en pareille circonstance".

La MONUSCO a rappelé que depuis le déclenchement de cette crise il y a de cela six mois, elle n'a ménagé aucun effort pour appuyer les autorités congolaises à faire face à cette situation tant aux niveaux provincial que national.

"En plus de plusieurs engagements politiques et sécuritaires par le Représentant spécial, la Mission a renforcé la présence de son personnel civil et en uniforme dans la région.

Elle a appuyé plusieurs missions de l'Équipe mobile d'évaluation dans la région (Tshikapa, Dibaya, Bunkode, Tshimbulu, Luiza) pour prévenir dans la mesure du possible les violations des droits de l'homme, mener des enquêtes sur ce sujet et rassembler des preuves de ces violations, conformément à son mandat", a souligné la Mission.

La MONUSCO a rappelé qu'en 2014, conformément au mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, elle a redéployé la plupart de ses ressources vers l'Est de la RDC, un processus qui s'est également accompagné d'une réduction drastique de ses effectifs militaire et civil ailleurs à tous les niveaux.

Sa présence à Kananga a été considérablement réduite en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire enregistrée à l'époque. La MONUSCO a déployé une compagnie de Casques bleus à Kananga (Kasaï Central) depuis le 22 décembre 2016. Leur mandat est de protéger le personnel et les locaux des Nations Unies, ainsi que d'assurer la protection des civils.