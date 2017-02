Afrique: L'Algérie et le Congo comptent impulser leur coopération bilatérale (MAE Congo)

Alger — L'Algérie et le Congo comptent "raviver" la relation ancienne qui existe entre les deux pays et impulsier leur coopération bilatérale, a indiqué dimanche le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

"Nous avons reçu instruction de nos deux chefs d'Etat de raviver cette relation ancienne et précieuse entre Alger et Brazzaville. Nous allons, ainsi, redonner de l'impulsion à notre coopération", a déclaré M. Gakosso à l'issue de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Cet entretien s'est élargi, par la suite, aux membres des délégations des deux pays.

M. Gakosso qui a annoncé la visite du président congolais, Denis Sassou-Nguesso, prochainement en Algérie, a estimé qu'en travaillant "la main dans la main", les deux pays "peuvent aller plus loin" dans leur coopération bilatérale.

Mettant en avant les conséquences que l'Algérie et le Congo, deux pays producteurs de pétrole, subissent en raison de la chute des cours du Brent sur le marché mondial, M. Gakosso a fait état du "grand potentiel" que les deux pays peuvent mettre à profit pour enrichir et diversifier leur coopération dans plusieurs domaines et secteurs d'activité.

Outre la coopération bilatérale, les chefs de la diplomatie algérienne et congolaise ont évoqué les questions régionales, notamment la situation en Libye, et à ce titre, M. Gakosso a rappelé la tenue, fin janvier dernier à Brazzaville, avec le soutien de l'Algérie, du sommet du comité de haut niveau sur la Libye.

Le ministre congolais a salué, à ce propos, les efforts de l'Algérie visant à rapprocher les points de vue des différentes parties libyennes en vue d'une solution à la crise qui secoue ce pays, ainsi que son rôle pour l'épanouissement et le développement du continent africain.

Il a, par ailleurs, indiqué avoir salué avec M. Lamamra l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, ainsi que celle de Smaïl Chergui au poste de Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA.