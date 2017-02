Congo-Kinshasa: Polémique autour de la Céni

A Goma, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le festival Amani a fermé… Plus »

Le bureau de la Céni estime également que les problèmes rencontrés jusqu'ici ne sont pas différents de ceux rencontrés en 2006 et en 2011 et que le niveau de restitution aux autres organes de la Céni, et notamment la plénière, est suffisant. Bref, circulez, il n'y a rien à voir.

Du côté du bureau de la Céni, on lui reproche déjà de l'avoir lui-même fait fuiter, rappelant à grand renfort de textes législatifs que tous les membres de la plénière sont soumis à un devoir de réserve. Mais on assure y avoir répondu.

La commission électorale annonce avoir déjà enregistré près de 13 millions d'électeurs, l'enrôlement a débuté en juillet dernier et devrait durer encore plusieurs mois. Une opération d'une ampleur logistique titanesque vu la superficie du pays et le peu d'infrastructures, mais aussi tout récemment la multiplication des incidents sécuritaires.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.