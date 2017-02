Congo-Kinshasa: Ça bouge à Limete - Udps - Les obsèques de Tshisekedi ont commencé !

Aujourd'hui, c'est le douzième jour, depuis que Tshisekedi wa Mulumba, alors qu'il tentait de résister contre l'aiguillon de la mort, en se faisant soigner à la Clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles dans le but, bien sûr, de garder le peu de souffle qui lui restait, pour le consacrer, comme toujours, à l'aboutissement des discussions directes, s'est éteint, le 1er février 2017.

A Limete, son bastion de lutte contre toutes formes de dictature en RD. Congo, les obsèques ont déjà commencé. Jean-Marc Kabund a Kabund, le Secrétaire Général de l'Udps, sa grande machine broyeuse, en attendant le rapatriement du corps du vaillant combattant de la liberté et de la démocratie, a, donc, décidé de passer à la vitesse supérieure. Tous les drapelets de l'Udps sont en berne. Cadres et combattants, tous, sont au siège. Unique mot : "pleurons Tshisekedi".

Ainsi, loin de se laisser distraire par des formalités qui, généralement, conditionnent le rapatriement d'une personnalité illustre de la trempe d'Etienne Tshisekedi, les cadres et combattants de l'Udps, ont levé l'option d'entonner le champ de requiem en mémoire de leur Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, considéré, à juste titre, comme la pièce maîtresse de la matrice du combat pour l'avènement d'un Etat de Droit, respectueux des libertés individuelles et collectives et, même, pour le triomphe du bien-être social. S'exprimant à ce sujet, Jean-Marc Kabund, affirmait, ce samedi 11 février dernier, que son discours, loin d'être une oraison funèbre, était, plutôt, un mot de circonstance pour lancer, officiellement, les cérémonies funéraires qui consisteront essentiellement, pour des personnalités politiques, religieuses, acteurs de la société civile, opérateurs économiques et culturels et l'ensemble du peuple congolais qui le porte encore dans le cœur, de procéder au recueillement ainsi qu'à la signature du livre de condoléances, désormais, à la portée de tout le monde.

«Au cours de ces obsèques, nous serons tous là, pour honorer la mémoire et saluer le combat de celui que nous avons longtemps appelé : "Icône vivante de la démocratie". Ce grand combattant pour la liberté vient de rejoindre le panthéon des véritables héros de la République Démocratique du Congo. Nous saluons, d'ores et déjà, les efforts de toute nature, qui seront conjugués par les uns et les autres, directement ou indirectement, localement ou dans la diaspora, pour offrir au Président TSHISEKEDI, les funérailles dignes et à la hauteur de sa personne », insistait-il.

Par la même occasion, Jean-Marc Kabund a dévoilé un programme des obsèques qui iront jusqu'au 19 février 2017. Selon lui, tous ceux qui veulent compatir avec l'Udps, seront les bienvenus à Limete. Les combattants, revenus de leur colère et de la rancœur due à la perte de leur idole, auraient été instruits de s'interdire de poser des actes contraires, de se garder d'aller à l'extrême contre certaines personnalités, au nom de la tolérance dont Etienne Tshisekedi, plus d'une trentaine d'années, aura été non seulement, la grande école, mais, aussi, le vrai maître. D'ailleurs, la plupart de tous ceux qui serpentent les montagnes politiques de la RD. Congo, du Nord au Sud ou de l'Est à l'Ouest, l'auront connu, comme l'une des références incontournables dans l'histoire de la résistance farouche toutes les dérives totalitaristes qui, malheureusement, ont causé du tort au peuple congolais.