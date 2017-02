Congo-Kinshasa: Désenvoûter !

Notamment, l'application de l'Accord du 31 décembre 2016 et la construction d'un mausolée, avant le rapatriement du corps. Pour raviver le feu, et mettre en branle tous les combattants, il est ouvert un livre des condoléances, au siège de l'UDPS, qui annonce le début des funérailles à Kinshasa. Autant la mobilisation était à son comble en Belgique, certes loin de la RDC, autant elle le sera dans la capitale. Il n'est pas exclu que les cadres du parti, à l'intérieur du pays, fassent le déplacement, pour gonfler le rang de pleureurs et en augmentant la pression sur le pouvoir. Pourtant, le dénominateur commun reste qu'il faut organiser des funérailles dignes, pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Tous ces tiraillements prouvent à quel point le processus, dont le délai fixé à décembre 2017, voit deux mois s'égrainer sans que rien de concret ne soit à l'ordre du jour.

