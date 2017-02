Ile Maurice: OPR et MR affichent la confiance

Ce sont les candidats des régions 4 et 6, soit Baie-aux-Huîtres et Grande-Montagne, qui seront fixés sur leur sort en premier, aujourd'hui. En effet, le dépouillement des bulletins de vote débutera vers les 9 h 30, même si les «Returning Officers» et la police seront dans les centres de dépouillement dès 8 heures.

Rézion 5 asé so é monn koz avek Returning Officer isi sirtou pou démin (NdlR, aujourd'hui) lor Mont-Lubin kot nou koné OPR abitié saryé dimounn dan sa sekter-la. Nou'nn démann Returning Officer ek lapolis ki respekté bann kandida bann azan é ki pa fer kouma ladernier fwa pou éleksion zénéral kot ti éna enn lafoul ostil ki ti rantré é ti pé rod agres kandida, an 2012.

«Je constate un grand calme dans l'île... Et malgré une campagne électorale particulière, les gens se sont rendus aux urnes. Ils votent selon leur conscience malgré la campagne de l'adversaire. L'OPR a abattu beaucoup de travail depuis 2012. L'accent a été mis sur la formation au niveau du primaire et du secondaire. Le jeune qui va à l'université doit pouvoir retourner dans son île pour lancer son entreprise.

Quant à Nicolas Von Mally, il s'est dit certain que le pourcentage de vote sera élevé cette année. «Li pou bien bon pou nou.» Johnson Roussety, leader du Front patriotique rodriguais (FPR), mais qui se porte candidat sous la bannière du MR, n'a aucun doute sur sa victoire : «Nou pé gagn éleksion dan nº5», a-t-il déclaré d'emblée. Dans d'autres régions, les candidats eux-mêmes ont mis la main à la patte. À l'instar de Franceau Grandcourt et Jean Nicolas Volbert, qui se sont improvisés rabatteurs.

Sur le terrain, les deux partis étaient bien présents. Les bases ou plutôt les «200 met» comme on les appelle ici étaient animées. Mais, la foule était plus conséquente chez l'OPR, sans nécessairement être indicative d'une tendance. Car, il nous revient que plusieurs partisans du MR hésitent à s'afficher en public.

Des personnes interrogées laissent toutefois entendre que le candidat OPR, Jean Noël Nemours, pourrait créer la surprise. Les deux autres régions où il n'y a encore aucune certitude sont les régions 3 et 5, Saint-Gabriel et Port-Mathurin, respectivement.

