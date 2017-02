Ile Maurice: Triolet - Le service de la voirie décrié

Les habitants déplorent que des déchets s'entassent devant leur maison et à chaque coin de rue depuis plusieurs semaines. Sunael Purgus, président du conseil de district, pointe du doigt la compagnie chargée de la voirie.

Que ce soit sur la route principale ou sur les rues latérales de Triolet, c'est le même constat. Les ordures s'accumulent et les habitants déplorent cet entassement de poubelles devant chaque entrée de maison et aux coins de rue.

Le Dr Deepak Burrut, qui a son cabinet sur la route principale, montre plusieurs sacs poubelles devant son bâtiment.

«Ils sont là depuis plus de deux semaines. Et mes patients doivent passer à côté pour rejoindre mon cabinet médical. Cela attire non seulement les moustiques mais dégage également une odeur nauséabonde», déplore-t-il.

À 9e Mille, Nawshad Peeroo, un autre habitant, confie que son entrée et la route principale sont régulièrement remplies d'ordures car les chiens ayant fouillé dans les sacs poubelles, en profitent pour éparpiller leur contenu ici et là. «C'est vraiment gênant pour les piétons et pour nous aussi, surtout lorsqu'il y a une cérémonie chez nous. Nous avons honte», dit-il.

Recours au «dumping»

Auleear Rajub, président du conseil de village, se désole, pour sa part, que les doléances des villageois ne soient pas entendues par les autorités. «J'ai demandé au conseil de district de faire ramasser ces déchets.

De plus, deux fêtes religieuses, soit Cavadee et Maha Shivaratree, sont célébrées en février et, c'est aussi pourquoi j'avais demandé de faire élaguer les gros arbres et de nettoyer les drains. Mais rien n'a été fait. Comme je suis le président, les habitants viennent me voir et certains n'hésitent pas à m'insulter», ajoute-t-il.

Le président explique aussi que cette situation pousse les habitants à transformer des terrains en friche, en dépotoir. «Des fois, ils ne sont pas à blâmer car il n'y a pas d'autres moyens d'enlever leurs ordures. Si ce n'est pas sur ces terrains qu'ils les jettent, c'est dans des champs de cannes.»

Il indique que le conseil de district de Pamplemousses lui a fait comprendre qu'il s'agissait d'un problème avec la compagnie de voirie et que tout serait réglé dans peu de temps.

Or, rien n'a été fait jusqu'à présent. «Le conseil doit mettre un terme à son contrat et solliciter les services d'une compagnie plus efficace», lance le président de Triolet.

Interrogé, Sunael Purgus, président du conseil de district, explique, lui, que c'est la compagnie Securiclean qui devrait s'occuper des grands villages comme Triolet, Baie-du-Tombeau, Le Hochet et Trou-aux-Biches. Dans son cahier des charges, cette société doit nettoyer les drains, élaguer les arbres et ramasser les ordures.

Sunael Purgus précise, par ailleurs, que ce n'est pas le conseil du district qui alloue le contrat mais le ministère des Collectivités locales. Il souligne qu'il a toutefois envoyé un rapport demandant de changer de prestataire.

«J'attends la décision du ministère. Mais dans l'immédiat, j'essayerai, à mon niveau, de soulager les habitants de cette situation avec nos effectifs. Même si ce n'est pas notre travail», laisse-t-il entendre.

Quant à Ami Louis Gérard, un des responsables chez Securiclean, il nie qu'il y a une défaillance dans le service offert. «J'accepte que dans le passé il y avait eu un problème mais tout a été réglé», soutient-il brièvement.