Ile Maurice: Vol dans un hôtel - Un couple français arrêté à l'aéroport

Les touristes sont passés aux aveux et ont passé la nuit en cellule policière. Puis, ils ont été traduits devant la Bail and Remand Court hier, dimanche 12 février, où une charge provisoire de vol a été retenue contre eux. La police ayant rejeté leur demande de liberté provisoire, ils sont tous deux retournés en cellule policière.

Le sac a été retrouvé sur eux au moment de leur arrestation, et ce, alors que le couple était déjà sur le vol d'Air Austral en partance pour la France. Cette opération a été menée par l'inspecteur Kailash Derochoonee et l'inspecteur Rajesh Ramdhony, sous la supervision du surintendant de police Cally.

La police s'est rendue sur les lieux afin de visionner les caméras de surveillance. Un couple de Français a été aperçu faisant main basse sur l'objet. Le même jour, le couple s'est rendu à l'aéroport. La CID de Terre Rouge a réagi promptement et a contacté le Passport and Immigration Office pour leur demander d'intercepter les deux voyageurs.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.