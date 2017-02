Burkina Faso: Minata Samaté exprime sa gratitude au gouvernement burkinabè

Elle a également souligné que les échanges ont porté sur les défis qu'elle est amenée à relever. Et sur ce sujet, Mme Samaté s'est réjouie des conseils que Paul Kaba Thiéba lui a prodigués. « Le département en charge des affaires politiques s'occupe des questions liées aux élections, aux droits de l'homme et à la gouvernance. Nous avons échangé sur la contribution du Burkina Faso à la bonne marche de l'organisation panafricaine. Parce que notre pays n'est pas toujours représenté dans ces organisations. Alors que si vous n'êtes pas présents, les décisions peuvent se prendre sans vous. J'ai donc pu bénéficier des conseils du chef du gouvernement, de son expérience afin que je puisse bien accomplir ma mission », a-t-elle dit.

Elue brillamment au poste de chargée des affaires politiques de l'Union africaine lors du 28e sommet de l'institution tenu les 30 et 31 janvier dernier à Addis Abeba, en Ethiopie, Minata Samaté/Cessouma est allée traduire sa gratitude au chef du gouvernement burkinabè, Paul Kaba Thiéba, le 10 février 2017 à la Primature. « J'ai été reçue par le Premier ministre après mon élection en qualité de commissaire chargée des affaires politiques. A travers cette action, j'ai voulu dire merci au gouvernement burkinabè et à la population pour avoir bien voulu proposer ma candidature », a confié à sa sortie d'audience Minata Samaté.

