Burkina Faso: Promotion du Mung bean

L'association Belwet a organisé, le samedi 11 février 2017 à Ouagadougou, la première édition de la fête du Mung bean, une variété de niébé originaire de la région indo-birmane.

Le Larlé Naaba Tigré, à travers son association Belwet, multiplie ses actions en faveur de la vulgarisation du Mung bean au Burkina Faso. A cet effet, il a décidé de célébrer, le samedi 11 février 2017, à Ouagadougou, les vertus de la plante, à travers une cérémonie réunissant des acteurs de la filière.

Cultivé depuis des millénaires en région asiatique, précisément en Inde où elle est originaire, le Mung bean a été introduit au Burkina Faso il y a de cela un an. Mais depuis, la plante ne cesse d'émerveiller les pionniers de sa mise en valeur. En effet, selon les producteurs de la légumineuse, «mieux que les autres céréales», le Mung bean s'adapte aux conditions pluviométriques les plus sévères et peut être produit trois fois dans l'année. A les entendre également, il pourrait ainsi être une réponse à la paupérisation en milieu rural, à travers les bénéfices procurés par sa vente.

A l'échelle macro, le Mung bean constitue une meilleure alternative pour le développement de l'économie nationale, a renchéri le patron de la cérémonie, le représentant-résident du Programme alimentaire mondial, Jean Charles Dei. Se fondant sur une étude réalisée conjointement en 2012 par la Banque africaine de développement, la Banque française de développement et le PAM, il a fait savoir que le pays perd plus de 400 milliards par an «parce qu'on n'investit pas suffisamment dans la lutte contre la faim et la malnutrition». A cela, il a ajouté que le Burkina Faso est l'un des pays à la traîne dans les actions pour l'atteinte de l'objectif «Faim zéro», envisagé par le PAM d'ici à 2030. Face à ces défis, l'investissement dans les filières prometteuses comme le Mung bean est une meilleure option, a insisté M. Dei. Dans le même registre, le parrain de la cérémonie, l'ambassadeur de la Chine Taïwan, Hong Chen, a souligné que la situation socio-économique du Burkina Faso pourrait changer positivement, pour peu que les paysans s'intéressent à la culture. C'est conscient d'ailleurs de cet enjeu, a-t-il dit, qu'il a fait le choix de soutenir la production de la plante aussi bien sur le plan technique que financier.

Se réjouissant des éloges à l'égard du produit, le Larlé Naaba Tigré, promoteur de la culture, a salué l'action des producteurs, pour avoir non seulement soutenu son initiative mais aussi permis aux populations de découvrir les multiples avantages du Mung bean.

Aussi, il a annoncé que des mesures seront prises cette année pour une plus large diffusion de son exploitation sur l'ensemble du territoire national. Concernant l'écoulement du produit, le Larlé Naaba Tigré a rassuré qu'il n'y aura pas d'obstacles à ce sujet car de nombreuses demandes d'achat de la céréale affluent déjà.

Des vertus nutritives appréciables

A l'occasion de la fête du Mung bean, des mets divers, faits à partir de la céréale, ont été présentés aux participants. A en croire les restaurateurs, sous toutes les formes de préparation, le Mung bean présente des valeurs nutritives plus que les autres légumineuses. «Elle est hyper protéinée et facile à digérer», a confié le boulanger André Bayala.

Le restaurateur indien, Dada, est aussi d'avis avec lui, à ce sujet. Il a, par ailleurs, précisé que pour cette raison, l'aliment est prisé dans son pays où il existe de nombreux végétariens.

L'un des avantages également de Mung bean en matière culinaire, a expliqué M. Bayala, est sa facilité de cuisson. «Lorsqu'il est réhydraté 24 heures avant, sa préparation ne dure que 15 mn», a-t-il relevé. Et pour lui alors, dans un pays où le bois constitue encore l'une des sources de combustion pour la majorité des populations, le Mung bean peut être une solution à la préservation des arbres, donc de l'environnement.

La cérémonie de célébration du Mung bean a été aussi l'occasion pour la Fondation 225 de récompenser le Larlé Naaba Tigré, lauréat du prix « Africain de développement 2016» dans la catégorie «meilleur promoteur de l'agroéconomie». Pour les premiers responsables de la structure, c'est l'engagement de l'homme à faire de l'agrobusiness « un moyen de lutte contre la faim et la pauvreté au profit de sa communauté » qui lui a valu la distinction. En la matière, ils ont fait savoir que la promotion de la filière Mung bean, dont il a fait son cheval de bataille, illustre bien ce mérite.