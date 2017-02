Burkina Faso: Le Japon fait don de plus de 46 millions de F CFA à l'association Belwet

L'ambassade du Japon au Burkina Faso a signé, le vendredi 10 février 2017 à Ouagadougou, un contrat de don de 46 449 627 F CFA avec l'association Belwet, pour la réalisation de son projet de construction d'un centre de formation et de promotion agro-sylvo-pastorale à Dapélogo, dans la région du Plateau central.

L'association Belwet, dirigée par le Larlé Naaba Tigré, a de quoi engager avec sérénité la réalisation de son projet de construction d'un centre de formation et de promotion agro-sylvo-pastorale à Dapélogo, commune de la région du Plateau central. En effet, la structure vient de bénéficier d'un appui financier de 46 449 627 F CFA, concédé sous forme de don, du gouvernement japonais, pour mener à bien son initiative. Cette somme servira précisément à la construction de trois salles de classe et de deux ensembles de latrines.

La signature du contrat de don entre les deux parties a eu lieu, le vendredi 10 février 2017 à Ouagadougou. «L'agriculture est l'un des domaines prioritaires de notre coopération au Burkina. Elle implique plus de 80% de la population active et sa part dans le produit intérieur brut est très significative. Sur la base de cette réalité, le gouvernement du Japon estime que toute initiative visant le renforcement des ressources humaines dans le domaine agricole pour l'amélioration de la productivité mérite d'être soutenue», a affirmé l'ambassadeur japonais au Burkina Faso, Masato Futaishi, pour justifier le geste de son pays.

Pour lui, le projet de construction du centre de formation agro-sylvo-pastorale de l'association Belwet est pertinent, car s'inscrivant dans une double perspective de développement. Il permettra, à son avis, de former des jeunes compétents dans le domaine agricole et de favoriser leur insertion socioéconomique. Pour autant, le diplomate a exhorté les membres de Belwet à œuvrer au bon entretien des infrastructures à réaliser en mettant à profit le «Kaizen».

Ce concept, utilisé au Japon en vue de l'amélioration permanente de la qualité dans tous les domaines de la vie, obéit à cinq règles : ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné. Cette invite vient à propos, puisque le président de l'association Belwet a été fait ambassadeur pour la promotion du « Kaizen » au plan national. Se disant fier de porter cette casquette, le Larlé Naaba Tigré a manifesté sa gratitude envers l'ambassadeur et le peuple japonais pour le don fait à son structure. A l'entendre, c'est la «preuve évidente» de la «générosité» du Japon envers son peuple ami du Burkina Faso.

Il en veut pour illustration, les nombreuses réalisations de la nation nippone, au profit des populations, dans les domaines de l'agriculture, de l'accès à l'eau, de l'éducation et autres. Le président de Belwet a rassuré, outre mesure, le donateur, que les infrastructures à ériger seront entretenues selon la philosophie du «Kaizen». Le Larlé Naaba Tigré a, par ailleurs, expliqué que la pose de la première pierre du futur centre de formation interviendra dans la première quinzaine de mars, pour une ouverture prévue en juin 2017.

Il y sera enseigné, à le suivre, des techniques modernes et traditionnelles dans différentes filières (agronomie, sylviculture, aviculture, etc.), et des techniques de développement personnel. Le président de Belwet a indiqué que des formations continues de deux ans et à la carte seront dispensées aux apprenants scolarisés ou non scolarisés. La première promotion du centre sera constituée de 300 élèves. Créée en 2003, à l'initiative du Larlé Naaba Tigré, l'association Belwet poursuit plusieurs objectifs à savoir, entre autres, soutenir les initiatives privées dans les secteurs agropastoral et de l'artisanat, et promouvoir le développement communautaire à la base.