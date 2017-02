Burkina Faso: Filière des légumineuses - Une journée internationale recommandée

Le gouvernement burkinabè, en collaboration technique avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a organisé des travaux thématiques, le samedi 11 février 2017 à Ouagadougou dans le cadre de la clôture de l'Année internationale des légumineuses, débutée en novembre 2016. Il s'est agi de réunir des acteurs pour partager des expériences sur les légumineuses.

Les travaux thématiques dans le cadre de la clôture de l'Année internationale des légumineuses (AIL) se sont déroulés sous la houlette du ministère de l'Agriculture est des Aménagements hydrauliques pour débattre des questions liées aux légumineuses. Ces discussions qui ont eu lieu le samedi 11 février 2017 à Ouagadougou ont porté, entre autres, sur la présentation du rapport de l'AIL 2016 suivie d'échanges, les acquis de la recherche sur les légumineuses au Burkina Faso, les enjeux et perspectives de l'état des lieux de la production des légumineuses dans le monde et la contribution de ces spéculations à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a salué la FAO, les gouvernements des différents pays (notamment le Mali et la Côte d'Ivoire), les organisations compétentes et non-gouvernementales et toutes les parties prenantes pour le soutien apporté à la célébration de l'AIL.

« Je voudrais faire une mention spéciale aux chercheurs pour leur contribution au développement de l'agriculture en général et des légumineuses en particulier en mettant à la disposition des producteurs des semences améliorées de qualité et des méthodes de cultures », a-t-il déclaré. Ce soutien des chercheurs, a expliqué le ministre Ouédraogo, permet d'accroître d'année en année, la productivité, les productions agricoles et de mieux faire face aux effets négatifs du changement climatique. En réunissant les chercheurs et tous les acteurs des différents maillons, il s'agit, selon le ministre en charge de l'agriculture, de promouvoir le partage d'expériences sur les légumineuses pour l'accroissement des rendements et la diversification des produits dans chaque pays.

Ainsi, le partage d'idées entre ces participants a revêtu l'importance des légumineuses dans les systèmes de production agricole, la gestion de la fertilité des sols, la réduction des effets néfastes du changement climatique et le renforcement de la résilience surtout pour les couches les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Il a aussi été reconnu que les légumineuses sont nécessaires dans la réduction des maladies cardio-vasculaires, dans l'alimentation humaine et animale surtout pendant les périodes de soudure dans les pays sujets à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles sont sources de revenus pour les ménages les plus vulnérables dans les pays en voie de développement et dans le monde entier, renforcent les appuis en matière de recherche sur les légumineuses, la vulgarisation des acquis de la recherche et la synergie d'actions entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de ces spéculations.

Promouvoir davantage les légumineuses

Les participants ont recommandé l'institutionnalisation d'une journée internationale des légumineuses par l'Assemblée générale (AG) des Nations unies qui pourrait être fixée le 10 février de chaque année. Car, ils ont dit être conscients de leur part relativement importante dans les échanges mondiaux à travers les processus de transformation et de commercialisation, l'atteinte d'une sécurité alimentaire et un développement des productions animales durables. Ils ont rappelé l'impact potentiel de ces plantes dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) qui sont : l'élimination de la faim, de la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde, l'assurance de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable.

La directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo, a exprimé l'approbation de l'institution à accompagner le processus d'institutionnalisation de cette journée qui doit être adoptée par l'AG des Nations unies. D'autres ODD ont milité en faveur de ce vœu. Il s'agit de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, établir des modes de consommation et de production durables et prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Les participants se sont félicités de l'engagement de la FAO et des Etats à promouvoir les légumineuses dans le monde à travers des programmes régionaux pour le développement agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, les recherches et les communications ont mis à nu les principales entraves au développement des filières légumineuses d'où la poursuite des actions en faveur de cette filière.