Burkina Faso: Un péage en construction à proximité de Tenkodogo

Les travaux de construction du nouveau péage de Tenkodogo (à 15 km à l'entrée de la ville) ont été officiellement lancés, le jeudi 9 février 2017. L'ouvrage sera en principe disponible d'ici la fin de l'année.

La route nationale N°16 Koupèla-Tenkodogo-Bittou-Cinkansé-frontière du Togo sera bientôt dotée d'un poste de péage. Situé à environ 15 km de Tenkodogo, plus précisément dans le village de Kampoyorgo (dans la province du Kourittenga), les travaux de construction de ce poste ont été lancés, le jeudi 7 février 2017. L'érection de cette infrastructure moderne s'inscrit dans le projet de réhabilitation de la nationale n°16.

Les travaux qui sont placés sous le contrôle du groupement CIRA/TED avec la supervision de la direction générale des infrastructures routières et en collaboration avec la direction régionale des infrastructures du Centre-Est, sont assurés par l'entreprise SOROUBAT. Le gouverneur du Centre-Est, Antoine Ouédraogo a, dans son intervention, salué la société qui, depuis le début des travaux de réhabilitation de l'axe, ne cesse de démontrer sa qualité d'entreprise citoyenne au service des populations de sa région. Il a aussi précisé que l'objectif visé par la construction du péage est d'améliorer la mobilisation des recettes pour le compte du budget de l'Etat. Car, selon le gouverneur, le péage joue un rôle non négligeable dans la mobilisation des ressources intérieures, qui participent, entre autres, à la réalisation d'autres infrastructures routières, éducatives et sanitaires. En sus, pour le cas précis de ce poste de péage, Antoine Ouédraogo a assuré que l'infrastructure va permettre de générer des retombées importantes pour les populations avec la création d'activités génératrices de revenus pour le village de Kampoyorgo et des environs.

Une infrastructure moderne

Le directeur technique de SOROUBAT, Lotfi Mazouz a rassuré les autorités et les populations que les travaux de construction de ce poste de péage de type moderne, seront effectués dans les règles de l'art et dans les délais impartis, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2017. Il a, en outre, salué la collaboration des populations et l'accompagnement de tous ceux qui ont contribué au démarrage effectif des travaux de construction de cet ouvrage qui fera la fierté de la région du Centre-Est. «Ce péage, de type moderne et important pour le Burkina, une fois les travaux terminés, tout le système de fonctionnement technique des équipements, y compris l'éclairage et le château d'eau, sera alimenté par l'énergie solaire», a précisé Lotfi Mazouz. Le représentant de Sa Majesté Naaba Yemdé de Koupéla, chef du village de Dagantenga, Naaba Abga, a affirmé leur engagement à suivre les instructions des autorités et de l'entreprise dans le cadre du bon déroulement des travaux. Il a, pour ce faire, invité les populations à poser des actes qui facilitent le travail des ouvriers sur le terrain. « Si tout se passe bien, le bénéfice nous revient parce que nous allons exercer des activités génératrices de revenus», a-t-il ajouté.