Burkina Faso: Introduction du vaccin MenAfriVac contre la méningite

Il a souligné que si pour l'année en cours, l'objectif est de vacciner 70% de la cible, le ministère de la Santé veut vacciner 90% en 2018 et 100% en 2019. Quant à la qualité du vaccin, Dr Jean Ludovic Kambou a assuré qu'il a été testé et prouvé qu'il est efficace à 100%. Il a, pour ce faire, appelé les populations à s'approprier le produit dès son introduction officielle dans les districts sanitaires.

Selon le chef de service planification et suivi-évaluation à la DPV, Dr Jean Ludovic Kambou, l'objectif est de vacciner au moins 70% des enfants de 15 à 18 mois, pendant la vaccination de routine au cours de la première année d'introduction, d'assurer la sécurité des injections dans 100% des sites de vaccination, de renforcer le partenariat et la mobilisation des communautés et la surveillance des cas de méningite. «Pour y arriver, l'apport des journalistes est incontournable. C'est pourquoi, ils doivent avoir la bonne information », a dit Dr Kambou.

