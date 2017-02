Sénégal: Du matériel médical et informatique à la commune de Diarrère

Le ministre directeur du cabinet du président de la république Me Oumar Youm a souligné, dimanche… Plus »

Ces actions vont permettre "d'accompagner les populations les plus vulnérables dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique et de l'environnement", a-t-il relevé, estimant de ce point de vue, la coopération décentralisée est "un excellent levier parce que les mairies n'ont pas un budget énorme".

M. Sarr affirme que le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Birame Faye, a pour sa part offert 600 ampoules de basse consommation et des lampadaires devant servir à équiper les églises, mosquées et autres édifices publics de la zone, en vue d'aider à une maîtrise de leur consommation d'énergie, a souligné M. Sarr.

Mais avant cela, "des études seront lancées et nous allons avec le gouvernement, la mairie et surtout les populations, procéder très prochainement à l'exécution de ce programme", a annoncé Moïse Sarr.

Ces ordinateurs seront dispatchés entre le lycée de Diarrère, celui de Diohine et le CEM de Bicole, en attendant la construction de salles informatiques et la formation d'un personnel adapté, a-t-il précisé.

Ce don du chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger Moïse Sarr et de ses partenaires est composé d'un lit médicalisé, de matelas orthopédiques, de fauteuils roulants, chaises, de matériel de bureau et de tables de consultation.

