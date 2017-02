Cote d'Ivoire: 43e édition rallye Bandama - Moriféré Soumahoro un général 4 étoiles

Un honneur sauvé par Daniel Assaf et Pascal Vigneron sur Mavericks. Gary Chaynes /Laborde Bruno , Marc Molinié / Cedric Molinié et Harb Black'man Han San /Nabintou Fofana sont passés à côté du sujet sur le coup. Pour Gary, c'est une domination qui dure depuis trois ans qui vient de prendre fin. L'écurie devra s'armer de courage pour aborder en toute sérénité la suite de la saison.

Le seul constant de ce Bandama aura été Loïc Malherbe qui, comme l'an passé, s'adjuge la troisième place sur une Subaru Impreza avec le plus fidèle des copilotes Thierry Brion. Ali Jaber et Henry Estiévenart pour leur retour finissent 4ème. Dans la caté- gorie des deux roues motrices, l'équipage Thierry Pansolin/Alison Borg (5éme au général) a été déclaré vainqueur devant Frederic Gigault/ Nicolas Kiendrebeogo, et Ouattara Daouda et Ibitowa Djamal. Week-end infructueux pour la team Hermès. Sur cinq engins engagés, un seul à l'arrivée.

