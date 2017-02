C'est un ministre qui veut des résultats et qui montre la voie à suivre. Abdourahmane Cissé, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, à l'occasion de la cérémonie de clôture du séminaire-bilan 2016-objectifs de 2017 de la Direction générale des Impôts, le 10 février dernier, à Grand-Bassam, a insisté sur davantage d'abnégation au travail.

« Vous devez redoubler d'efforts pour la réalisation effective des objectifs de recettes. Cela sera possible grâce à la mobilisation permanente de l'ensemble du personnel, à la qualité et au suivi de l'encadrement des services, ainsi qu'à la poursuite des actions visant à sensibiliser les contribuables au civisme fiscal », a encouragé le ministre. Abdourahmane Cissé a fait savoir que l'année 2017 devra mettre l'accent sur la consolidation des acquis en matière de réformes informatiques avec l'adaptation de nouvelles méthodes et la simplification de la fiscalité. « Depuis quelques jours, le projet e-impôt est devenu une réalité et les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 200 millions Fcfa arrivent à payer leurs impôts en ligne.

Le Guichet unique dépôts état financier (Gudef) dont l'informatisation est quasiment terminée va être mis en exploitation avant la fin du premier trimestre 2017 », a annoncé le ministre. Avant d'insister sur « une meilleure organisation du contrôle fiscal afin qu'il soit plus équitable, plus efficace et plus dissuasif sur les velléités de fraude ». Comme priorité de la Direction générale des Impôts, il a préconisé l'extension des télé-procé- dures aux entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions F CFA et aux personnes physiques, ainsi que l'introduction du paiement par téléphone mobile.

Toute chose qui, selon lui, doit être mis en place avant le 30 juin 2017. En 2016, les impôts ont enregistré une recette fiscale de 1821 milliards FCFA sur un objectif de 1869 milliards F. Donnant ainsi un écart négatif de 48 milliards de F cfa pour un taux de réalisation de 97,4 %. En comparaison avec les résultats bruts de 2015, qui se chiffraient à 1665,5 milliards de F CFA, les recettes sont en hausse de 156 milliards de F CFA, soit une progression nette de 9,4 %. ». Pour l'année 2017, la DGI doit mobiliser 2100 milliards FCFA.