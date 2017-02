Cote d'Ivoire: "Abidjan Restaurant Awards" - Les stars de la gastronomie ivoirienne à l'honneur

C'est inédit ! "Abidjan Restaurant Awards" est un concours inédit qui mettra en compétition 12 catégories et près de 60 restaurants nominés.

Ceux-ci, selon leurs spécialités, rivaliseront d'ardeur, de talents culinaires et d'ingéniosité à travers des mets diversifiés. Le lancement de ce concours a eu lieu le 9 février dernier à l'hôtel Radisson Blu, à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët. Après le lancement, place à la phase des votes et inscriptions pour le plus grand concours culinaire jamais organisé en Côte d'Ivoire. Et le gala de distinction des "Abidjan Restaurant Awards" est prévu le 18 mars prochain.

Le concours est porté à bout de bras par des structures telles que Jumia Food, Orange Money. Et le public a jusqu'au 10 mars prochain pour voter son restaurant préféré sur www.abidjanrestaurantawards.ci. Il faut noter que les votes du public comptent pour 50% et seront ensuite complétés par ceux du jury à 50%. Cette célébration des stars de la gastronomie sera également l'occasion de découvrir les talents qui se cachent derrière les plus grands restaurants d'Abidjan. Inévitablement, raffinement, créativité et découverte seront dans l'assiette lors du dîner gala de proclamation du palmarès.