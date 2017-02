Cote d'Ivoire: Mutuelle sociale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire - Cissé Sindou élu président

Les agents des médias privés de Côte d'Ivoire disposent désormais d'un puissant outil de solidarité : la Mutuelle sociale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire (Ms-Médias ).

Elle a été portée sur les fonts baptismaux à l'issue d'une Assemblée générale constitutive qui s'est tenue du 11 au 12 février dernier au Vitib à Grand-Bassam. En prime, l'élection de Cissé Sindou, rédacteur en chef de Nord- Sud Quotidien, au poste de président du Conseil d'administration de cette mutuelle. En effet, sur 44 délé- gués ayant pris part à cette élection des membres du Conseil d'Administration, 43 ont porté leur choix sur Cissé Sindou.

Soit 97,73 % des suffrages exprimés. Le comité de contrôle est présidé par le Directeur général du Groupe Cyclone, Ousmane Sy Savané, dont la liste qui comportait trois patrons de presse, a été plébiscitée par les délégués pré- sents à ces assises. Les travaux de cette assemblée générale constitutive qui ont abouti à l'élection des membres aux postes de gouvernance de la Ms-Médias, ont été dirigés par le Directeur de publication et Gérant de Mayama Editions, Charles Sanga. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance conviviale.

Pas de bagarres encore moins des invectives. En tout cas, les délégués issus des différents médias ivoiriens ont démontré à travers leur comportement qu'ils sont déterminés à faire en sorte que la mise en place de cette mutuelle soit une réussite. Mieux, qu'elle soit pérenne pour le bonheur de tous les mutualistes et ayants-droit. Le président de la Ms - médias, Cissé Sindou, a exprimé sa reconnaissance au Fonds de Soutien du Développement de la Presse (FSDP) pour son soutien financier dans la mise en place de cette mutuelle. Qui sera une bouffée d'oxygène pour les travailleurs des entreprises privées de presse. Le Pca a également remercié le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d'Ivoire (GEPCI) et le comité d'organisation présidé par Eugène Kadet pour avoir travaillé respectivement durant six mois et trois mois pour que la mise en place de la MsMédias soit une réalité. « (... )

Avec la détermination qui nous anime, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir. Nous avons l'expertise de tous les délégués pour la réussite totale de notre mission » a-t-il indiqué. Précisant qu'il s'attèlera à garantir à cette mutuelle une vitalité par une gestion rigoureuse et transparente et à activer les mécanismes nécessaires pour assurer l'ensemble des acteurs des médias privés. Il s'est engagé à leur assurer une couverture santé à un coût supportable et garantir à tous les mutualistes un accès équitable aux prestations.

A l'ouverture des travaux le samedi 11 février dernier, le conseiller technique Ibrahim Diakité, représentant le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, a affirmé que cette mutuelle contribuera de façon significative à réduire la situation de précarité des journalistes. Aussi, a-t-il invité l'ensemble des travailleurs des médias privés à œuvrer pour la pérennité de cette mutuelle. Exposant sur le thème : « Pourquoi une mutuelle sociale pour les journalistes ? », le président de la Haute Autorité de la Communication Audio-visuelle ( HACA) , Ibrahim Sy Savané, assurant la présidence de cette Assemblée générale constitutive, a relevé que cet outil est indispensable pour le plein épanouissement des travailleurs.

Car , dira-t-il, les médias du secteur privé ont contribué à la création de centaines d'emplois directs et indirects. « Il faut un audit permanent de ce secteur pour améliorer les choses » a signifié M. Sy Savané. Pour lui, il faut y inculquer une gestion frugale pour assurer la pérennité de cette mutuelle. Il a surtout exhorté les mutualistes et les gestionnaires de cet outil à éviter les "suspicions". Le président du Conseil de gestion du FSDP, le premier vice-président du GEPCI et le président de l'UNJCI, respectivement, Dembélé Yacouba, Zohoré Lassane et Traoré Moussa dit MT, ont salué la mise en place de cet outil de solidarité.